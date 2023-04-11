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В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет - РИА Новости, 11.04.2023
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14:15 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/miting-1864498951.html
В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет
В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет - РИА Новости, 11.04.2023
В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в своем Telegram-канале заявила, что митинг в поддержку евроинтеграции, заявленный президентом Майей Санду на 21 мая,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:15
2023-04-11T14:15
в мире
молдавия
брюссель
европа
игорь додон
эммануэль макрон
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в своем Telegram-канале заявила, что митинг в поддержку евроинтеграции, заявленный президентом Майей Санду на 21 мая, является ее пиар-акцией за государственный счет. Накануне в ходе обращения к нации Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания. "Событие 21 мая, о котором с большой помпой объявила президент Майя Санду, представляет собой не что иное, как личную политическую пиар-акцию за счет государственных средств. "Хора маре" (в переводе с молдавского "большой хоровод" - ред.) на площади Великого Национального Собрания преследует определенную цель – с помощью фотографий убедить Брюссель и Вашингтон в том, что все собравшиеся поддерживают ее и с нетерпением ждут июньского саммита в Кишиневе", - говорится в сообщении, размещенном в партийном телеграм-канале. Его авторы отмечают, что тысячи чиновников и бюджетников будут вынуждены собраться на площади в центре столицы по личной прихоти Санду, которая "решила вложиться в собственный имидж вместо того, чтобы обеспечить местные бюджеты необходимыми ресурсами для повышения зарплат и индексации пенсий на уровень инфляции". "Приближение к Европе должно чувствоваться через европейские зарплаты и пенсии, демократию и плюрализм, независимость судей и благосостояние людей. Сближение с Европой не проводится через митинги, которые организуются раз в несколько лет и потом всеми забываются. Любое решение, касающееся внешней политики государства, утверждается не действиями одного лица, а в строгом соответствии с Конституцией страны — референдумом", - отмечается в заявлении. Ранее во вторник экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Санду в искусственной поддержке европейской интеграции - политик заявил, что она созывает митинг 21 мая ради "политического пиара правящей партии и ее лично". "Она объявила о партийном митинге, который пройдет за счет государства, с использованием административного ресурса. Санду демонстрирует искусственную поддержку вектора европейской интеграции... в преддверии визита в Молдавию ряда европейских руководителей", - заявил Додон на брифинге в Кишиневе. Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Кишиневе 1 июня. Европейское политическое сообщество (EPC) является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Первый саммит EPC состоялся в Чехии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Между тем большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864415469.html
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в мире, молдавия, брюссель, европа, игорь додон, эммануэль макрон, евросоюз, снг, майя санду
В мире, Молдавия, Брюссель, Европа, Игорь Додон, Эммануэль Макрон, Евросоюз, СНГ, Майя Санду
В Молдавии митинг за евроинтеграцию назвали пиаром Санду за госсчет

Социалисты Молдавии назвали митинг за евроинтеграцию пиаром Санду за государственный счет

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в своем Telegram-канале заявила, что митинг в поддержку евроинтеграции, заявленный президентом Майей Санду на 21 мая, является ее пиар-акцией за государственный счет.
Накануне в ходе обращения к нации Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания.
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"Событие 21 мая, о котором с большой помпой объявила президент Майя Санду, представляет собой не что иное, как личную политическую пиар-акцию за счет государственных средств. "Хора маре" (в переводе с молдавского "большой хоровод" - ред.) на площади Великого Национального Собрания преследует определенную цель – с помощью фотографий убедить Брюссель и Вашингтон в том, что все собравшиеся поддерживают ее и с нетерпением ждут июньского саммита в Кишиневе", - говорится в сообщении, размещенном в партийном телеграм-канале.
Его авторы отмечают, что тысячи чиновников и бюджетников будут вынуждены собраться на площади в центре столицы по личной прихоти Санду, которая "решила вложиться в собственный имидж вместо того, чтобы обеспечить местные бюджеты необходимыми ресурсами для повышения зарплат и индексации пенсий на уровень инфляции". "Приближение к Европе должно чувствоваться через европейские зарплаты и пенсии, демократию и плюрализм, независимость судей и благосостояние людей. Сближение с Европой не проводится через митинги, которые организуются раз в несколько лет и потом всеми забываются. Любое решение, касающееся внешней политики государства, утверждается не действиями одного лица, а в строгом соответствии с Конституцией страны — референдумом", - отмечается в заявлении.
Ранее во вторник экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Санду в искусственной поддержке европейской интеграции - политик заявил, что она созывает митинг 21 мая ради "политического пиара правящей партии и ее лично". "Она объявила о партийном митинге, который пройдет за счет государства, с использованием административного ресурса. Санду демонстрирует искусственную поддержку вектора европейской интеграции... в преддверии визита в Молдавию ряда европейских руководителей", - заявил Додон на брифинге в Кишиневе.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Кишиневе 1 июня. Европейское политическое сообщество (EPC) является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Первый саммит EPC состоялся в Чехии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Между тем большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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