https://ria.ru/20230411/migratsiya-1864459581.html
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции - РИА Новости, 11.04.2023
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:45
2023-04-11T12:45
2023-04-11T12:45
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. "В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше, чем в 2021 г., уголовных дел по тяжким статьям: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. ЛДПР давно призывает ввести разумные ограничения для трудовой миграции в Россию", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его словам, необходимая для страны рабочая сила есть внутри России. "Жители регионов с более высокой безработицей с удовольствием согласятся приехать в соседнюю область или город, где работа есть. Вот для них нужно создавать условия, а не замещать их мигрантами из Средней Азии", - рассказал он.
https://ria.ru/20230315/it-1857956064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции
Слуцкий призвал создавать условия для работы жителям России, а не мигрантам
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию.
"В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше, чем в 2021 г., уголовных дел по тяжким статьям: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. ЛДПР давно призывает ввести разумные ограничения для трудовой миграции в Россию", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме
.
По его словам, необходимая для страны рабочая сила есть внутри России.
"Жители регионов с более высокой безработицей с удовольствием согласятся приехать в соседнюю область или город, где работа есть. Вот для них нужно создавать условия, а не замещать их мигрантами из Средней Азии", - рассказал он.
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