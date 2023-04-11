https://ria.ru/20230411/migratsiya-1864459581.html

Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции

Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции - РИА Новости, 11.04.2023

Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:45

2023-04-11T12:45

2023-04-11T12:45

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. "В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше, чем в 2021 г., уголовных дел по тяжким статьям: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. ЛДПР давно призывает ввести разумные ограничения для трудовой миграции в Россию", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его словам, необходимая для страны рабочая сила есть внутри России. "Жители регионов с более высокой безработицей с удовольствием согласятся приехать в соседнюю область или город, где работа есть. Вот для них нужно создавать условия, а не замещать их мигрантами из Средней Азии", - рассказал он.

https://ria.ru/20230315/it-1857956064.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф