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Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции - РИА Новости, 11.04.2023
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12:45 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/migratsiya-1864459581.html
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции - РИА Новости, 11.04.2023
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:45
2023-04-11T12:45
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию. "В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше, чем в 2021 г., уголовных дел по тяжким статьям: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. ЛДПР давно призывает ввести разумные ограничения для трудовой миграции в Россию", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме. По его словам, необходимая для страны рабочая сила есть внутри России. "Жители регионов с более высокой безработицей с удовольствием согласятся приехать в соседнюю область или город, где работа есть. Вот для них нужно создавать условия, а не замещать их мигрантами из Средней Азии", - рассказал он.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции

Слуцкий призвал создавать условия для работы жителям России, а не мигрантам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести "разумные ограничения" для трудовой миграции в Россию.
"В 2022 году Следственный комитет РФ возбудил в отношении мигрантов в пять раз больше, чем в 2021 г., уголовных дел по тяжким статьям: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. ЛДПР давно призывает ввести разумные ограничения для трудовой миграции в Россию", - сообщил Слуцкий журналистам в Госдуме.
По его словам, необходимая для страны рабочая сила есть внутри России.
"Жители регионов с более высокой безработицей с удовольствием согласятся приехать в соседнюю область или город, где работа есть. Вот для них нужно создавать условия, а не замещать их мигрантами из Средней Азии", - рассказал он.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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