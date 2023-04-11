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В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
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15:24 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/migranty-1864529865.html
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ
В Германию и несколько соседних стран проникли десятки исламсистских экстремистов, выдающих себя за беженцев и планирующих совершить теракты на территории ЕС,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:24
2023-04-11T15:24
в мире
германия
австрия
ближний восток
евросоюз
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. В Германию и несколько соседних стран проникли десятки исламсистских экстремистов, выдающих себя за беженцев и планирующих совершить теракты на территории ЕС, сообщает во вторник журнал Focus со ссылкой на свои источники в профильных спецслужбах. "Несколько органов государственной безопасности единогласно предупреждают о том, что в Германию и соседние страны недавно были засланы предполагаемые мусульманские террористы", - пишет Focus. По данным онлайн-издания, подозреваемые вынашивают конкретные планы по совершению терактов и прибыли в Германию, Австрию и Нидерланды под видом беженцев преимущественно из Средней Азии и Ближнего Востока. "Это старая песня. Перед проходом границы они уничтожают свои удостоверения личности, называют какую-нибудь страну происхождения, а затем просят убежища под выдуманным именем. Откуда нам знать, что перед нами может быть террорист?" - цитирует Focus неназванного представителя госпезопасности ФРГ. Ссылаясь на австрийское Управление госбезопасности и разведки, издание сообщает также о десятках рекрутированных исламистов в одной лишь Австрии. "Беспорядки, недавно вспыхнувшие между израильтянами и палестинцами на Ближнем Востоке, могут здесь в Европе подтолкнуть радикальных преступников к совершению террористических актов", - цитирует Focus представителя германской Федеральной полиции. По данным Федерального ведомства по охране конституции Германии, на данный момент в стране находятся 1750 персон, которые оцениваются как потенциально опасные носители террористических идей. "Угроза, исходящая от исламизма, остается высокой. В любой день в Германии можно ожидать терактов исламистов. Поэтому органы безопасности очень бдительны и внимательно следят за известными персонами, представляющими угрозу", - сообщила спикер ведомства изданию.
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в мире, германия, австрия, ближний восток, евросоюз
В мире, Германия, Австрия, Ближний Восток, Евросоюз
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ

Журнал Focus: в Германию проникли десятки исламистов, выдающих себя за беженцев

© AP Photo / Armin Weigel/ DPAМигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. В Германию и несколько соседних стран проникли десятки исламсистских экстремистов, выдающих себя за беженцев и планирующих совершить теракты на территории ЕС, сообщает во вторник журнал Focus со ссылкой на свои источники в профильных спецслужбах.
"Несколько органов государственной безопасности единогласно предупреждают о том, что в Германию и соседние страны недавно были засланы предполагаемые мусульманские террористы", - пишет Focus.
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По данным онлайн-издания, подозреваемые вынашивают конкретные планы по совершению терактов и прибыли в Германию, Австрию и Нидерланды под видом беженцев преимущественно из Средней Азии и Ближнего Востока.
"Это старая песня. Перед проходом границы они уничтожают свои удостоверения личности, называют какую-нибудь страну происхождения, а затем просят убежища под выдуманным именем. Откуда нам знать, что перед нами может быть террорист?" - цитирует Focus неназванного представителя госпезопасности ФРГ.
Ссылаясь на австрийское Управление госбезопасности и разведки, издание сообщает также о десятках рекрутированных исламистов в одной лишь Австрии.
"Беспорядки, недавно вспыхнувшие между израильтянами и палестинцами на Ближнем Востоке, могут здесь в Европе подтолкнуть радикальных преступников к совершению террористических актов", - цитирует Focus представителя германской Федеральной полиции.
По данным Федерального ведомства по охране конституции Германии, на данный момент в стране находятся 1750 персон, которые оцениваются как потенциально опасные носители террористических идей.
"Угроза, исходящая от исламизма, остается высокой. В любой день в Германии можно ожидать терактов исламистов. Поэтому органы безопасности очень бдительны и внимательно следят за известными персонами, представляющими угрозу", - сообщила спикер ведомства изданию.
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