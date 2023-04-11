https://ria.ru/20230411/metro-1864510810.html

Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро - РИА Новости, 11.04.2023

Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути, в обратном направлении РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:39

2023-04-11T14:39

2023-04-11T14:49

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции Аннино на рельсы упал человек. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

https://realty.ria.ru/20230330/metro-1861845402.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, московский метрополитен