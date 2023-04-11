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Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро - РИА Новости, 11.04.2023
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14:39 11.04.2023 (обновлено: 14:49 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/metro-1864510810.html
Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро - РИА Новости, 11.04.2023
Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути, в обратном направлении РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:39
2023-04-11T14:49
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции Аннино на рельсы упал человек. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На южном участке серой линии метро Москвы нет движения поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в вагоне поезда московского метрополитена
Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в вагоне поезда московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нет движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции Аннино на рельсы упал человек. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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