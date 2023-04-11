https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html

Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации - РИА Новости, 11.04.2023

Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, заявил агентству ISNA во вторник глава Организации гражданской авиации... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:24

2023-04-11T15:24

2023-04-11T15:49

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, заявил агентству ISNA во вторник глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш."Между Ираном и Россией на высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры, касающиеся использования инфраструктуры для обучения летчиков и центров ремонта и техобслуживания самолетов", – приводит слова Мохаммади-Бахша агентство.

https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, россия, в мире