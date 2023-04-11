https://ria.ru/20230411/memorandum-1864528712.html
Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации
Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации - РИА Новости, 11.04.2023
Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации
Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, заявил агентству ISNA во вторник глава Организации гражданской авиации... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:24
2023-04-11T15:24
2023-04-11T15:49
иран
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, заявил агентству ISNA во вторник глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади-Бахш."Между Ираном и Россией на высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры, касающиеся использования инфраструктуры для обучения летчиков и центров ремонта и техобслуживания самолетов", – приводит слова Мохаммади-Бахша агентство.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире
Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации
Иранские власти: Тегеран и Москва подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации