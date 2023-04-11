https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864470400.html

В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы

В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы - РИА Новости, 11.04.2023

В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы

Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:07

2023-04-11T13:07

2023-04-11T13:10

россия

дмитрий песков

политика

москва

день победы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Снова будут, да", - сказа Песков, отвечая на вопрос, будут ли снова драпировать мавзолей в День Победы. Он отметил, что при драпировке учитывается экономия материалов. "Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру - она тщательно хранится. Все конструкции используются не в первый раз, они прочные. И эти соображения - соображения экономии и рациональности - всегда учитываются", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, москва, день победы