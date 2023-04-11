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В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы
В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы
Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:07
2023-04-11T13:07
2023-04-11T13:10
россия
дмитрий песков
политика
москва
день победы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Снова будут, да", - сказа Песков, отвечая на вопрос, будут ли снова драпировать мавзолей в День Победы. Он отметил, что при драпировке учитывается экономия материалов. "Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру - она тщательно хранится. Все конструкции используются не в первый раз, они прочные. И эти соображения - соображения экономии и рациональности - всегда учитываются", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, политика, москва, день победы
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Москва, День Победы
В Кремле подтвердили, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы
Песков подтвердил, что мавзолей Ленина снова задрапируют на парад 9 мая
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Снова будут, да", - сказа Песков, отвечая на вопрос, будут ли снова драпировать мавзолей в День Победы.
Он отметил, что при драпировке учитывается экономия материалов.
"Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру - она тщательно хранится. Все конструкции используются не в первый раз, они прочные. И эти соображения - соображения экономии и рациональности - всегда учитываются", - сказал Песков.
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению