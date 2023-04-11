https://ria.ru/20230411/markirovka-1864503734.html
Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых меховых изделий
Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых меховых изделий - РИА Новости, 11.04.2023
Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых меховых изделий
Правительство России на фоне изменения логистических цепочек смягчило требования к маркировке ввозимых в страну меховых изделий, упростив работу с системой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:26
2023-04-11T14:26
2023-04-11T14:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство России на фоне изменения логистических цепочек смягчило требования к маркировке ввозимых в страну меховых изделий, упростив работу с системой "Честный знак", сообщает кабмин. Постановление о смягчении требований к маркировке ввозимых в РФ меховых изделий подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Теперь импортеры смогут направлять в систему "Честный знак" сведения о записи информации о товаре на радиочастотную метку контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) в течение трех дней после фактической записи этой информации. Таким образом, участники рынка смогут заказывать КИЗ заранее и наносить информацию на радиочастотную метку по мере готовности товара к обороту в России", - говорится в сообщении. Уточняется, что раньше импортеру после получения КИЗ давалось три дня на то, чтобы подтвердить в системе маркировки сведения о полученных знаках, проверить их пригодность, нанести информацию о товаре на радиочастотную метку и направить сведения об этом в "Честный знак". "Решение о смягчении этих требований принято в связи с изменением логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении. Национальная система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы и изделия из меха, шины, духи и фотоаппараты. С 15 декабря 2022 года стала обязательной маркировка электронных сигарет и жидкостей для них, а с 1 апреля 2023 года – пива и слабоалкогольных напитков. Также проводятся эксперименты по маркировке антисептиков, биологически активных добавок и медицинских изделий.
https://ria.ru/20230329/markirovka-1861457257.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых меховых изделий
Правительство смягчило требования к маркировке ввозимых в страну меховых изделий
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство России на фоне изменения логистических цепочек смягчило требования к маркировке ввозимых в страну меховых изделий, упростив работу с системой "Честный знак", сообщает кабмин.
Постановление о смягчении требований к маркировке ввозимых в РФ меховых изделий подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. "Теперь импортеры смогут направлять в систему "Честный знак" сведения о записи информации о товаре на радиочастотную метку контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) в течение трех дней после фактической записи этой информации. Таким образом, участники рынка смогут заказывать КИЗ заранее и наносить информацию на радиочастотную метку по мере готовности товара к обороту в России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что раньше импортеру после получения КИЗ давалось три дня на то, чтобы подтвердить в системе маркировки сведения о полученных знаках, проверить их пригодность, нанести информацию о товаре на радиочастотную метку и направить сведения об этом в "Честный знак".
"Решение о смягчении этих требований принято в связи с изменением логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления", - добавляется в сообщении.
Национальная система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы и изделия из меха, шины, духи и фотоаппараты. С 15 декабря 2022 года стала обязательной маркировка электронных сигарет и жидкостей для них, а с 1 апреля 2023 года – пива и слабоалкогольных напитков. Также проводятся эксперименты по маркировке антисептиков, биологически активных добавок и медицинских изделий.
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков