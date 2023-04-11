https://ria.ru/20230411/marinka-1864398608.html
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке - РИА Новости, 11.04.2023
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, где находился серьезный опорный пункт украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:52
2023-04-11T09:52
2023-04-11T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, где находился серьезный опорный пункт украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Шиноремонтный завод, это не такое большое предприятие, но опорник противника там достаточно серьезный был выстроен, очень много неприятностей доставил нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В целом на марьинском направлении силы РФ активно ведут работу по освобождению населенного пункта. Накануне Пушилин говорил, что украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии под контроль завода по ремонту шин в Марьинке