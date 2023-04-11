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Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/marinka-1864398608.html
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке - РИА Новости, 11.04.2023
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, где находился серьезный опорный пункт украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:52
2023-04-11T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, где находился серьезный опорный пункт украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Шиноремонтный завод, это не такое большое предприятие, но опорник противника там достаточно серьезный был выстроен, очень много неприятностей доставил нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В целом на марьинском направлении силы РФ активно ведут работу по освобождению населенного пункта. Накануне Пушилин говорил, что украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, марьинка (донецкая область), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область), Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии под контроль завода по ремонту шин в Марьинке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, где находился серьезный опорный пункт украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Шиноремонтный завод, это не такое большое предприятие, но опорник противника там достаточно серьезный был выстроен, очень много неприятностей доставил нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
В целом на марьинском направлении силы РФ активно ведут работу по освобождению населенного пункта. Накануне Пушилин говорил, что украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинМарьинка (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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