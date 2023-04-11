Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке три натовских снаряда
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.