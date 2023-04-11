Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 11.04.2023 (обновлено: 17:27 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2023
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:11
2023-04-11T17:27
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_7a28b823c8c30b8f0a0f86a8da703cc8.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы, заявили во вторник в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_221:114:2798:2047_1920x0_80_0_0_74eeb173a64bb67b1fb6fb674f42e5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, зрк с-300, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

ВС России уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300 в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы, заявили во вторник в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗРК С-300БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала