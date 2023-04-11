https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html

ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2023

ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:11

2023-04-11T13:11

2023-04-11T17:27

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы, заявили во вторник в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, зрк с-300, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика