https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области - РИА Новости, 11.04.2023
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:11
2023-04-11T13:11
2023-04-11T17:27
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_7a28b823c8c30b8f0a0f86a8da703cc8.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы, заявили во вторник в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_221:114:2798:2047_1920x0_80_0_0_74eeb173a64bb67b1fb6fb674f42e5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зрк с-300, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области
ВС России уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300 в Запорожской области