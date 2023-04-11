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В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время - РИА Новости, 11.04.2023
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09:10 11.04.2023 (обновлено: 11:14 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время - РИА Новости, 11.04.2023
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время
Глава действующего в Сирте Правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил РИА Новости, что исключает возможность вооруженных столкновений в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:10
2023-04-11T11:14
в мире
ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Глава действующего в Сирте Правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил РИА Новости, что исключает возможность вооруженных столкновений в стране в ближайшее время. В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. "Мы исключаем, что в ближайшее время произойдут какие-либо вооруженные столкновения, особенно при наличии международной и национальной воли для поиска справедливого и всеобъемлющего решения ливийского кризиса, которое бы положило конец этому абсурду в лице параллельной власти в Триполи", - отметил Башага. Спецпредставитель генсека ООН Абдулай Батили в марте заявил, что дорожная карта для проведения в Ливии выборов, которые с момента избрания переходной власти в стране под эгидой ООН в 2021 году так и не состоялись, может быть разработана к середине июня. Спецпредставитель генсека ООН отметил, что в случае ее принятия выборы могут состояться в конце 2023 года. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги &gt;&gt;
https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html
https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html
ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
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в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Сирт (муниципалитет), Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

Власти в ливийском Сирте исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Глава действующего в Сирте Правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил РИА Новости, что исключает возможность вооруженных столкновений в стране в ближайшее время.
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
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"Мы исключаем, что в ближайшее время произойдут какие-либо вооруженные столкновения, особенно при наличии международной и национальной воли для поиска справедливого и всеобъемлющего решения ливийского кризиса, которое бы положило конец этому абсурду в лице параллельной власти в Триполи", - отметил Башага.
Спецпредставитель генсека ООН Абдулай Батили в марте заявил, что дорожная карта для проведения в Ливии выборов, которые с момента избрания переходной власти в стране под эгидой ООН в 2021 году так и не состоялись, может быть разработана к середине июня. Спецпредставитель генсека ООН отметил, что в случае ее принятия выборы могут состояться в конце 2023 года.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>
Житель Бенгази с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Вчера, 06:09
 
В миреЛивияТриполиСирт (муниципалитет)Муаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
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