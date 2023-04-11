https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html

В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время - РИА Новости, 11.04.2023

В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

Глава действующего в Сирте Правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил РИА Новости, что исключает возможность вооруженных столкновений в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:10

2023-04-11T09:10

2023-04-11T11:14

в мире

ливия

триполи

сирт (муниципалитет)

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Глава действующего в Сирте Правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил РИА Новости, что исключает возможность вооруженных столкновений в стране в ближайшее время. В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. "Мы исключаем, что в ближайшее время произойдут какие-либо вооруженные столкновения, особенно при наличии международной и национальной воли для поиска справедливого и всеобъемлющего решения ливийского кризиса, которое бы положило конец этому абсурду в лице параллельной власти в Триполи", - отметил Башага. Спецпредставитель генсека ООН Абдулай Батили в марте заявил, что дорожная карта для проведения в Ливии выборов, которые с момента избрания переходной власти в стране под эгидой ООН в 2021 году так и не состоялись, может быть разработана к середине июня. Спецпредставитель генсека ООН отметил, что в случае ее принятия выборы могут состояться в конце 2023 года. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>

https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html

https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html

ливия

триполи

сирт (муниципалитет)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон