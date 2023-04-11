В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти
Глава кабмина Ливии Башага заявил о расколе власти в стране, мешающем проведению выборов
Житель Бенгази с флагом Ливии. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Фатхи Башага.
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"Нет сомнений в том, что это разделение и его продолжение будут препятствовать любому возможному избирательному процессу", - отметил он. При этом Башага пообещал "усердно работать с национальными и международными сторонами, которые верят в демократию, единство, объединение институтов и восстановление безопасности, чтобы провести честные и прозрачные выборы".
В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. В июне 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.
Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили 11 марта заявил, что дорожная карта для проведения выборов может быть разработана к середине июня, и если будут приняты соответствующие законы, выборы могут состояться в конце 2023 года.