https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html

В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти

В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти - РИА Новости, 11.04.2023

В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти

Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:09

2023-04-11T06:09

2023-04-11T11:15

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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Фатхи Башага. В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. В июне 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили 11 марта заявил, что дорожная карта для проведения выборов может быть разработана к середине июня, и если будут приняты соответствующие законы, выборы могут состояться в конце 2023 года. Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>

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