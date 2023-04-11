Рейтинг@Mail.ru
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 11.04.2023 (обновлено: 11:15 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти - РИА Новости, 11.04.2023
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти
Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:09
2023-04-11T11:15
ливия
триполи
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_3b6c7b44c68ba129e17f8e758e70aa8b.jpg
БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Фатхи Башага. В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. В июне 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили 11 марта заявил, что дорожная карта для проведения выборов может быть разработана к середине июня, и если будут приняты соответствующие законы, выборы могут состояться в конце 2023 года. Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги &gt;&gt;
https://ria.ru/20230411/liviya-1864369626.html
ливия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_60db990f2d28da42941ce073aee00b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливия, триполи, оон, в мире
Ливия, Триполи, ООН, В мире
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти

Глава кабмина Ливии Башага заявил о расколе власти в стране, мешающем проведению выборов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖитель Бенгази с флагом Ливии
Житель Бенгази с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Житель Бенгази с флагом Ливии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Раскол в исполнительной власти в Ливии и наличие двух правительств будет препятствовать проведению любых выборов, заявил РИА Новости глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Фатхи Башага.
«
"Нет сомнений в том, что это разделение и его продолжение будут препятствовать любому возможному избирательному процессу", - отметил он. При этом Башага пообещал "усердно работать с национальными и международными сторонами, которые верят в демократию, единство, объединение институтов и восстановление безопасности, чтобы провести честные и прозрачные выборы".
В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. В июне 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.
Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили 11 марта заявил, что дорожная карта для проведения выборов может быть разработана к середине июня, и если будут приняты соответствующие законы, выборы могут состояться в конце 2023 года.
Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией
Вчера, 03:12
 
ЛивияТриполиООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала