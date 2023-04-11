https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html
КС Молдавии рассказал, в каких случаях нельзя носить георгиевскую ленту
КС Молдавии рассказал, в каких случаях нельзя носить георгиевскую ленту - РИА Новости, 11.04.2023
КС Молдавии рассказал, в каких случаях нельзя носить георгиевскую ленту
Конституционный суд (КС) Молдавии пояснил, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать, но нельзя использовать для оправдания военных преступлений и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:07
2023-04-11T16:07
2023-04-11T16:07
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КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии пояснил, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать, но нельзя использовать для оправдания военных преступлений и агрессии, заявила глава КС Домника Маноле. Депутаты Соцпартии Молдавии ранее обратились в Конституционный суд , чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевской ленты и использование символов "Z" и "V". "Конституционный суд постановил: частично удовлетворить запрос авторов обращения. Признать конституционными статью 365 Кодекса о правонарушениях и статью 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности в той мере, в какой они применимы только к действиям, совершаемым в целях оправдания или прославления действий военной агрессии военных преступлений или преступлений против человечности", - заявила Маноле на брифинге. По ее словам, закон не определяет, должно ли ношение запрещенных знаков и символов привести к санкциям, поэтому необходимо обозначить, в каких случаях использование этих символов позволено, а в каких - нет. В качестве примера она отметила, что допустимо использовать изображение георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
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в мире, молдавия, российская империя, украина
В мире, Молдавия, Российская империя, Украина
КС Молдавии рассказал, в каких случаях нельзя носить георгиевскую ленту
КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военных преступлений
КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии пояснил, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать, но нельзя использовать для оправдания военных преступлений и агрессии, заявила глава КС Домника Маноле.
Депутаты Соцпартии Молдавии ранее обратились в Конституционный суд , чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевской ленты и использование символов "Z" и "V".
"Конституционный суд постановил: частично удовлетворить запрос авторов обращения. Признать конституционными статью 365 Кодекса о правонарушениях и статью 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности в той мере, в какой они применимы только к действиям, совершаемым в целях оправдания или прославления действий военной агрессии военных преступлений или преступлений против человечности", - заявила Маноле на брифинге.
По ее словам, закон не определяет, должно ли ношение запрещенных знаков и символов привести к санкциям, поэтому необходимо обозначить, в каких случаях использование этих символов позволено, а в каких - нет. В качестве примера она отметила, что допустимо использовать изображение георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов "V" и "Z". Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. Латинские буквы "Z" и "V" нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России
буква "Z" стала неофициальным символом поддержки операции.
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