https://ria.ru/20230411/lechenie-1864518790.html
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:56
2023-04-11T14:56
2023-04-11T14:56
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Центр генных дерматозов на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области для лечения редких генетических заболеваний был создан в 2021 году. За два года работы там провели более 930 консультаций, а также 330 обследований."Сейчас с заболеваниями кожи на учете в НИКИ детства состоит 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей. Дети и их родители находятся в комфортной палате недавно открытого дневного стационара, где проводятся все необходимые обследования, включая УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, перевязки и другие необходимые процедуры", - сообщили в пресс-службе.Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов по полису ОМС можно по направлению лечащего врача.
https://ria.ru/20230316/skrining-1858373498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Центр генных дерматозов на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области
для лечения редких генетических заболеваний был создан в 2021 году. За два года работы там провели более 930 консультаций, а также 330 обследований.
"Сейчас с заболеваниями кожи на учете в НИКИ детства состоит 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей. Дети и их родители находятся в комфортной палате недавно открытого дневного стационара, где проводятся все необходимые обследования, включая УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, перевязки и другие необходимые процедуры", - сообщили в пресс-службе.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов по полису ОМС можно по направлению лечащего врача.
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