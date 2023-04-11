https://ria.ru/20230411/lechenie-1864518790.html

Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье

Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023

Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье

Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:56

2023-04-11T14:56

2023-04-11T14:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Центр генных дерматозов на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области для лечения редких генетических заболеваний был создан в 2021 году. За два года работы там провели более 930 консультаций, а также 330 обследований."Сейчас с заболеваниями кожи на учете в НИКИ детства состоит 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей. Дети и их родители находятся в комфортной палате недавно открытого дневного стационара, где проводятся все необходимые обследования, включая УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, перевязки и другие необходимые процедуры", - сообщили в пресс-службе.Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов по полису ОМС можно по направлению лечащего врача.

https://ria.ru/20230316/skrining-1858373498.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)