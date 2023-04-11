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Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
14:56 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/lechenie-1864518790.html
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье
Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:56
2023-04-11T14:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Центр генных дерматозов на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области для лечения редких генетических заболеваний был создан в 2021 году. За два года работы там провели более 930 консультаций, а также 330 обследований."Сейчас с заболеваниями кожи на учете в НИКИ детства состоит 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей. Дети и их родители находятся в комфортной палате недавно открытого дневного стационара, где проводятся все необходимые обследования, включая УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, перевязки и другие необходимые процедуры", - сообщили в пресс-службе.Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов по полису ОМС можно по направлению лечащего врача.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Центр генных дерматозов НИКИ детства
Центр генных дерматозов НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Центр генных дерматозов НИКИ детства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 100 детей с редкими заболеваниями кожи получают лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Центр генных дерматозов на базе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области для лечения редких генетических заболеваний был создан в 2021 году. За два года работы там провели более 930 консультаций, а также 330 обследований.
"Сейчас с заболеваниями кожи на учете в НИКИ детства состоит 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей. Дети и их родители находятся в комфортной палате недавно открытого дневного стационара, где проводятся все необходимые обследования, включая УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию, перевязки и другие необходимые процедуры", - сообщили в пресс-службе.
Пройти лечение в дневном стационаре Центра генных дерматозов по полису ОМС можно по направлению лечащего врача.
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