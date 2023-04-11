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Курс доллара приблизился к 82,5 рубля
Курс доллара приблизился к 82,5 рубля - РИА Новости, 11.04.2023
Курс доллара приблизился к 82,5 рубля
Курс рубля во вторник днем усиливает снижение на Московской бирже: американская валюта торгуется по 82,47 рубля, китайская – по 11,97 рубля, европейская - по... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:56
2023-04-11T12:56
2023-04-11T12:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Курс рубля во вторник днем усиливает снижение на Московской бирже: американская валюта торгуется по 82,47 рубля, китайская – по 11,97 рубля, европейская - по 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск растет на 86 копеек, до 82,47 рубля, а минутами ранее достигал 82,57 рубля. Курс юаня в то же время прибавляет 12 копеек, достигая 11,97 рубля, евро - подскакивает на 1,21 рубля, до 90,06 рубля (а было даже 90,25 рубля).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара приблизился к 82,5 рубля
Курс доллара вырос до 82,47 рубля, курс евро превысил 90 рублей