https://ria.ru/20230411/kurort-1864634265.html
Чернышенко рассказал о строительстве морского курорта в Приморье
Чернышенко рассказал о строительстве морского курорта в Приморье - РИА Новости, 11.04.2023
Чернышенко рассказал о строительстве морского курорта в Приморье
Реализация проекта круглогодичного морского курорта даст существенный рост турпотока в Приморский край, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:55
2023-04-11T23:55
2023-04-11T23:55
дмитрий чернышенко
владимир путин
приморский край
россия
балтийское море
олег кожемяко
образование - общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Реализация проекта круглогодичного морского курорта даст существенный рост турпотока в Приморский край, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. "Президент России Владимир Путин поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" направлены на решение этих задач. Проект круглогодичного курорта впечатляет по масштабам и уникальности месторасположения. Уверен, его реализация даст существенный рост турпотока в Приморский край, причем гостей со всех уголков страны", - сказал Чернышенко. "На первоначальном этапе необходимо совместно с корпорацией "Туризм.РФ" разработать мастер-план территории и проработать вопрос привлечения потенциальных инвесторов", - отметил он. В аппарате вице-премьера уточнили, что Приморский край обладает большим потенциалом развития туризма, а по итогам 2022 года турпоток в регион составил более 3 миллионов человек. При этом прогноз на текущий год составляет 3,5-3,8 миллиона туристов. "Для строительства всероссийского курорта выбрана территория, которая привлекает туристов круглый год. Купальный сезон там по продолжительности фактически равняется черноморскому. Это близко к местам боев на озере Хасан, что дает возможность познакомить туристов с героическим прошлым нашей страны", - сказал губернатор региона, слова которого привели в сообщении. "В Хасанском округе также очень развит экотуризм - здесь расположен национальный парк "Земля леопарда". И создание курорта позволит, в том числе, упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230411/lager-1864629544.html
https://ria.ru/20230407/chernyshenko-1863820938.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, приморский край, россия, балтийское море, олег кожемяко, образование - общество
Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Приморский край, Россия, Балтийское море, Олег Кожемяко, Образование - Общество
Чернышенко рассказал о строительстве морского курорта в Приморье
Чернышенко: строительство морского курорта в Приморье поможет нарастить турпоток в регион
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Реализация проекта круглогодичного морского курорта даст существенный рост турпотока в Приморский край, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи
с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Президент РФ Владимир Путин
ранее поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях
и в дальневосточном Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно.
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"Президент России Владимир Путин поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" направлены на решение этих задач. Проект круглогодичного курорта впечатляет по масштабам и уникальности месторасположения. Уверен, его реализация даст существенный рост турпотока в Приморский край, причем гостей со всех уголков страны", - сказал Чернышенко.
"На первоначальном этапе необходимо совместно с корпорацией "Туризм.РФ" разработать мастер-план территории и проработать вопрос привлечения потенциальных инвесторов", - отметил он.
В аппарате вице-премьера уточнили, что Приморский край обладает большим потенциалом развития туризма, а по итогам 2022 года турпоток в регион составил более 3 миллионов человек. При этом прогноз на текущий год составляет 3,5-3,8 миллиона туристов.
"Для строительства всероссийского курорта выбрана территория, которая привлекает туристов круглый год. Купальный сезон там по продолжительности фактически равняется черноморскому. Это близко к местам боев на озере Хасан
, что дает возможность познакомить туристов с героическим прошлым нашей страны", - сказал губернатор региона, слова которого привели в сообщении.
"В Хасанском округе также очень развит экотуризм - здесь расположен национальный парк "Земля леопарда". И создание курорта позволит, в том числе, упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию", - резюмировал он.
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