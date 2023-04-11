https://ria.ru/20230411/kurily-1864465327.html
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:54
2023-04-11T12:54
2023-04-11T12:54
россия
токио
япония
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_876e9eb75dce0627574128a123d9a4de.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет подобные формулировки и подобную постановку вопроса, эти острова - неотъемлемая часть РФ. Ранее японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабрь 2022 года) вновь использовало формулировку о том, что острова Курильской гряды "являются неотъемлемой частью Японии" и "незаконно оккупированы Россией". "Мы их видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html
россия
токио
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_acb227240566715da1281b01ffb04486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, токио, япония, дмитрий песков, в мире
Россия, Токио, Япония, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией
Песков заявил, что Россия не приемлет постановку вопроса о незаконной оккупации Курил
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет подобные формулировки и подобную постановку вопроса, эти острова - неотъемлемая часть РФ.
Ранее японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабрь 2022 года) вновь использовало формулировку о том, что острова Курильской гряды "являются неотъемлемой частью Японии" и "незаконно оккупированы Россией".
"Мы их видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.
Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах