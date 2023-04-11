https://ria.ru/20230411/kurily-1864465327.html

В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией

В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией - РИА Новости, 11.04.2023

В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:54

2023-04-11T12:54

2023-04-11T12:54

россия

токио

япония

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет подобные формулировки и подобную постановку вопроса, эти острова - неотъемлемая часть РФ. Ранее японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабрь 2022 года) вновь использовало формулировку о том, что острова Курильской гряды "являются неотъемлемой частью Японии" и "незаконно оккупированы Россией". "Мы их видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html

россия

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, токио, япония, дмитрий песков, в мире