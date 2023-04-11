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В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией - РИА Новости, 11.04.2023
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12:54 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kurily-1864465327.html
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:54
2023-04-11T12:54
россия
токио
япония
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет подобные формулировки и подобную постановку вопроса, эти острова - неотъемлемая часть РФ. Ранее японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабрь 2022 года) вновь использовало формулировку о том, что острова Курильской гряды "являются неотъемлемой частью Японии" и "незаконно оккупированы Россией". "Мы их видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.
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россия, токио, япония, дмитрий песков, в мире
Россия, Токио, Япония, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на слова Токио о незаконной оккупации Курил Россией

Песков заявил, что Россия не приемлет постановку вопроса о незаконной оккупации Курил

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов, заявил, что Россия не приемлет подобные формулировки и подобную постановку вопроса, эти острова - неотъемлемая часть РФ.
Ранее японское правительство в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабрь 2022 года) вновь использовало формулировку о том, что острова Курильской гряды "являются неотъемлемой частью Японии" и "незаконно оккупированы Россией".
"Мы их видим регулярно. Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.
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РоссияТокиоЯпонияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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