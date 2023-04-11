https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 11.04.2023
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма в состав Украины безальтернативным вариантом для мира."Его силы не соотносятся с РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:09
2023-04-11T16:09
2023-04-11T17:11
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
республика крым
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма в состав Украины безальтернативным вариантом для мира."Его силы не соотносятся с его амбициями", — написал один из комментаторов. "Этого никогда не случится. Пора мыслить рационально", — отметил другой. "А он крымчан не хочет спросить?" — поинтересовался третий."Все, что он сказал, это именно то, что ожидает США", — добавил еще один пользователь. "Пора предлагать реальные варианты для установления мира", — подчеркнул читатель."Крым уже выбрал свое будущее", — подытожили в комментариях.Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230409/krym-1864117069.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Зеленского, связавшего возвращение Крыма с достижением мира
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма в состав Украины безальтернативным вариантом для мира.
"Его силы не соотносятся с его амбициями", — написал один из комментаторов.
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"Этого никогда не случится. Пора мыслить рационально", — отметил другой.
"А он крымчан не хочет спросить?" — поинтересовался третий.
"Все, что он сказал, это именно то, что ожидает США", — добавил еще один пользователь.
"Пора предлагать реальные варианты для установления мира", — подчеркнул читатель.
"Крым уже выбрал свое будущее", — подытожили в комментариях.
Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область
, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.
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