https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html

Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети

Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 11.04.2023

Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма в состав Украины безальтернативным вариантом для мира."Его силы не соотносятся с РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:09

2023-04-11T16:09

2023-04-11T17:11

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

республика крым

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского, назвавшего возвращение Крыма в состав Украины безальтернативным вариантом для мира."Его силы не соотносятся с его амбициями", — написал один из комментаторов. "Этого никогда не случится. Пора мыслить рационально", — отметил другой. "А он крымчан не хочет спросить?" — поинтересовался третий."Все, что он сказал, это именно то, что ожидает США", — добавил еще один пользователь. "Пора предлагать реальные варианты для установления мира", — подчеркнул читатель."Крым уже выбрал свое будущее", — подытожили в комментариях.Украинские и западные военные эксперты и политики не раз называли одним из направлений удара ВСУ Запорожскую область, чтобы затем перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и в других новых российских субъектах, неоднократно отмечали готовность к любым действиям со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230409/krym-1864117069.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

украина

республика крым

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым