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Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру - РИА Новости, 11.04.2023
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10:58 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kosmonavty-1864416186.html
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру - РИА Новости, 11.04.2023
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру
Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:58
2023-04-11T10:58
космос - риа наука
олег кононенко
александр скворцов
александр мисуркин
роскосмос
антон шкаплеров
анатолий иванишин
олег скрипочка
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. "Только один космонавт (за последние три года, - ред.) по собственной инициативе решил прекратить свою деятельность. Все остальные – по причинам, связанным с медициной. Космические полёты здоровья не прибавляют. В отряде люди целеустремлённые, любящие свою профессию", - сказал Кононенко в интервью РИА Новости. То, что отряд покинуло так много опытных космонавтов, нельзя назвать тенденцией, считает Кононенко. Он добавил, что в последние 20 лет "так сложилось", что космонавт отправляется в первый полёт только на 10-12 год пребывания в отряде. В прошлом году из российского отряда космонавтов ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин, совершившие по три полёта на Международную космическую станцию. Также завершил свою карьеру Мухтар Аймаханов, зачисленный в отряд еще в 2003 году, но так ни разу и не слетавший в космос. Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток, покинул отряд в марте 2023 года. В 2021 году российский отряд покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета. Сейчас в отряде семеро космонавтов, совершивших по одному полёту, двое побывавших в космосе два раза, и двое слетавших по три раза, а также сам Кононенко, который сейчас готовится к пятому полёту. Всего в отряде 27 человек, четверо из них – кандидаты в космонавты, которые пока проходят общекосмическую подготовку.
https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html
https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html
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космос - риа наука, олег кононенко, александр скворцов, александр мисуркин, роскосмос, антон шкаплеров, анатолий иванишин, олег скрипочка, андрей борисенко
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Александр Скворцов, Александр Мисуркин, Роскосмос, Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Олег Скрипочка, Андрей Борисенко
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру

Космонавт Кононенко: почти все покидают отряд космонавтов по медицинским причинам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Только один космонавт (за последние три года, - ред.) по собственной инициативе решил прекратить свою деятельность. Все остальные – по причинам, связанным с медициной. Космические полёты здоровья не прибавляют. В отряде люди целеустремлённые, любящие свою профессию", - сказал Кононенко в интервью РИА Новости.
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То, что отряд покинуло так много опытных космонавтов, нельзя назвать тенденцией, считает Кононенко. Он добавил, что в последние 20 лет "так сложилось", что космонавт отправляется в первый полёт только на 10-12 год пребывания в отряде.
В прошлом году из российского отряда космонавтов ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин, совершившие по три полёта на Международную космическую станцию. Также завершил свою карьеру Мухтар Аймаханов, зачисленный в отряд еще в 2003 году, но так ни разу и не слетавший в космос. Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток, покинул отряд в марте 2023 года. В 2021 году российский отряд покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.
Сейчас в отряде семеро космонавтов, совершивших по одному полёту, двое побывавших в космосе два раза, и двое слетавших по три раза, а также сам Кононенко, который сейчас готовится к пятому полёту. Всего в отряде 27 человек, четверо из них – кандидаты в космонавты, которые пока проходят общекосмическую подготовку.
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Космос - РИА НаукаОлег КононенкоАлександр СкворцовАлександр МисуркинРоскосмосАнтон ШкаплеровАнатолий ИванишинОлег СкрипочкаАндрей Борисенко
 
 
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