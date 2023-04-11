https://ria.ru/20230411/kosmonavty-1864416186.html

Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру

Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру - РИА Новости, 11.04.2023

Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру

Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:58

2023-04-11T10:58

2023-04-11T10:58

космос - риа наука

олег кононенко

александр скворцов

александр мисуркин

роскосмос

антон шкаплеров

анатолий иванишин

олег скрипочка

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. "Только один космонавт (за последние три года, - ред.) по собственной инициативе решил прекратить свою деятельность. Все остальные – по причинам, связанным с медициной. Космические полёты здоровья не прибавляют. В отряде люди целеустремлённые, любящие свою профессию", - сказал Кононенко в интервью РИА Новости. То, что отряд покинуло так много опытных космонавтов, нельзя назвать тенденцией, считает Кононенко. Он добавил, что в последние 20 лет "так сложилось", что космонавт отправляется в первый полёт только на 10-12 год пребывания в отряде. В прошлом году из российского отряда космонавтов ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин, совершившие по три полёта на Международную космическую станцию. Также завершил свою карьеру Мухтар Аймаханов, зачисленный в отряд еще в 2003 году, но так ни разу и не слетавший в космос. Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток, покинул отряд в марте 2023 года. В 2021 году российский отряд покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета. Сейчас в отряде семеро космонавтов, совершивших по одному полёту, двое побывавших в космосе два раза, и двое слетавших по три раза, а также сам Кононенко, который сейчас готовится к пятому полёту. Всего в отряде 27 человек, четверо из них – кандидаты в космонавты, которые пока проходят общекосмическую подготовку.

https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html

https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, олег кононенко, александр скворцов, александр мисуркин, роскосмос, антон шкаплеров, анатолий иванишин, олег скрипочка, андрей борисенко