https://ria.ru/20230411/kosmonavty-1864416186.html
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру - РИА Новости, 11.04.2023
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру
Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:58
2023-04-11T10:58
2023-04-11T10:58
космос - риа наука
олег кононенко
александр скворцов
александр мисуркин
роскосмос
антон шкаплеров
анатолий иванишин
олег скрипочка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_0:194:3190:1988_1920x0_80_0_0_48322a3d81596880e7bdc088d24ae085.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. "Только один космонавт (за последние три года, - ред.) по собственной инициативе решил прекратить свою деятельность. Все остальные – по причинам, связанным с медициной. Космические полёты здоровья не прибавляют. В отряде люди целеустремлённые, любящие свою профессию", - сказал Кононенко в интервью РИА Новости. То, что отряд покинуло так много опытных космонавтов, нельзя назвать тенденцией, считает Кононенко. Он добавил, что в последние 20 лет "так сложилось", что космонавт отправляется в первый полёт только на 10-12 год пребывания в отряде. В прошлом году из российского отряда космонавтов ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин, совершившие по три полёта на Международную космическую станцию. Также завершил свою карьеру Мухтар Аймаханов, зачисленный в отряд еще в 2003 году, но так ни разу и не слетавший в космос. Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток, покинул отряд в марте 2023 года. В 2021 году российский отряд покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета. Сейчас в отряде семеро космонавтов, совершивших по одному полёту, двое побывавших в космосе два раза, и двое слетавших по три раза, а также сам Кононенко, который сейчас готовится к пятому полёту. Всего в отряде 27 человек, четверо из них – кандидаты в космонавты, которые пока проходят общекосмическую подготовку.
https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html
https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864292959_260:121:2828:2047_1920x0_80_0_0_2dac9d0cc19530d306385ea296ff7003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег кононенко, александр скворцов, александр мисуркин, роскосмос, антон шкаплеров, анатолий иванишин, олег скрипочка, андрей борисенко
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Александр Скворцов, Александр Мисуркин, Роскосмос, Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Олег Скрипочка, Андрей Борисенко
Командир отряда рассказал, почему космонавты завершают карьеру
Космонавт Кононенко: почти все покидают отряд космонавтов по медицинским причинам
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти все из нескольких покинувших за последние три года российский отряд космонавтов ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию, сообщил РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Только один космонавт (за последние три года, - ред.) по собственной инициативе решил прекратить свою деятельность. Все остальные – по причинам, связанным с медициной. Космические полёты здоровья не прибавляют. В отряде люди целеустремлённые, любящие свою профессию", - сказал Кононенко в интервью РИА Новости.
Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС
То, что отряд покинуло так много опытных космонавтов, нельзя назвать тенденцией, считает Кононенко. Он добавил, что в последние 20 лет "так сложилось", что космонавт отправляется в первый полёт только на 10-12 год пребывания в отряде.
В прошлом году из российского отряда космонавтов ушли Александр Скворцов
и Александр Мисуркин
, совершившие по три полёта на Международную космическую станцию. Также завершил свою карьеру Мухтар Аймаханов, зачисленный в отряд еще в 2003 году, но так ни разу и не слетавший в космос. Антон Шкаплеров
, совершивший четыре космических полёта общей продолжительностью более 700 суток, покинул отряд в марте 2023 года. В 2021 году российский отряд покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка
и Анатолий Иванишин
, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко
, у которого в карьере было два космических полета.
Сейчас в отряде семеро космонавтов, совершивших по одному полёту, двое побывавших в космосе два раза, и двое слетавших по три раза, а также сам Кононенко, который сейчас готовится к пятому полёту. Всего в отряде 27 человек, четверо из них – кандидаты в космонавты, которые пока проходят общекосмическую подготовку.
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта