https://ria.ru/20230411/kosmonavt-1864370420.html

Российский космонавт посетовал на нехватку девушек в отряде

Российский космонавт посетовал на нехватку девушек в отряде - РИА Новости, 11.04.2023

Российский космонавт посетовал на нехватку девушек в отряде

Российскому отряду космонавтов нужны девушки, в отрасли хотят, чтобы в ходе отбора их приходило столько же, сколько мужчин, но это требование не выполняется,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:42

2023-04-11T03:42

2023-04-11T04:27

ссср

россия

олег кононенко

анна кикина

валентина терешкова

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российскому отряду космонавтов нужны девушки, в отрасли хотят, чтобы в ходе отбора их приходило столько же, сколько мужчин, но это требование не выполняется, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики командир российского отряда Олег Кононенко. "Каждый раз обсуждается требование, чтобы в составе набора, как минимум, была половина девушек. Но, к сожалению, одни парни", - сказал Кононенко.Сейчас единственной женщиной в российском отряде космонавтов является Анна Кикина. Свой первый полет на Международную космическую станцию она совершила с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года, слетав и вернувшись оттуда на американском корабле Crew Dragon. Всего в истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин. Первой (а также первой в мире женщиной в космосе) стала Валентина Терешкова, единственный полет которой состоялся 16 июня 1963 года. Второй была летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая, слетавшая на станцию "Салют-7" в 1982 и 1984 годах. Также два раза (в 1994-1995 и 1997 годах) в космосе побывала россиянка Елена Кондакова. В 2014-2015 годах на МКС работала Елена Серова, а в 2021 году на станцию слетала российская актриса Юлия Пересильд, которая приняла там участие в съемках художественного фильма "Вызов".

https://ria.ru/20230411/mks-1864369482.html

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ссср, россия, олег кононенко, анна кикина, валентина терешкова