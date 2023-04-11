https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html

Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США

Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США - РИА Новости, 11.04.2023

Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США

Сеулу нужна инклюзивная многосторонняя дипломатия, гибкий и практичный подход, позволяющий расширять горизонты сотрудничества не только с США, но и Китаем,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:45

2023-04-11T14:45

2023-04-11T14:46

в мире

южная корея

сша

китай

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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Сеулу нужна инклюзивная многосторонняя дипломатия, гибкий и практичный подход, позволяющий расширять горизонты сотрудничества не только с США, но и Китаем, странами АСЕАН и Европы, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён.По его словам, Южной Корее, в том числе в силу ее географического расположения между несколькими государствами региона, сейчас крайне необходим мудрый, гибкий и практичный дипломатический подход, который позволил бы расширять горизонты сотрудничества и служил национальным интересам. Политик отметил, что альянс Южной Кореи и США также должен эволюционировать из союза во имя "идеологической борьбы в альянс по достижению мира". Он добавил, что не считает необходимым "выбирать" между США и Китаем и призвал использовать более прагматичный дипломатический подход. В то же время действующая администрация президента Юн Сок Ёля проводит курс дипломатии, основанной на "всеобщих демократических ценностях", который призван активизировать сотрудничество с теми странами, что разделяют "стиль жизни" и "ценности" с такими демократическими странами, как США и Южная Корея.

https://ria.ru/20230409/proslushka-1864060652.html

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

южная корея

сша

китай

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сша, китай