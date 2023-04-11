https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США
Сеулу нужна инклюзивная многосторонняя дипломатия, гибкий и практичный подход, позволяющий расширять горизонты сотрудничества не только с США, но и Китаем,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:45
2023-04-11T14:45
2023-04-11T14:46
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Сеулу нужна инклюзивная многосторонняя дипломатия, гибкий и практичный подход, позволяющий расширять горизонты сотрудничества не только с США, но и Китаем, странами АСЕАН и Европы, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён.По его словам, Южной Корее, в том числе в силу ее географического расположения между несколькими государствами региона, сейчас крайне необходим мудрый, гибкий и практичный дипломатический подход, который позволил бы расширять горизонты сотрудничества и служил национальным интересам. Политик отметил, что альянс Южной Кореи и США также должен эволюционировать из союза во имя "идеологической борьбы в альянс по достижению мира". Он добавил, что не считает необходимым "выбирать" между США и Китаем и призвал использовать более прагматичный дипломатический подход. В то же время действующая администрация президента Юн Сок Ёля проводит курс дипломатии, основанной на "всеобщих демократических ценностях", который призван активизировать сотрудничество с теми странами, что разделяют "стиль жизни" и "ценности" с такими демократическими странами, как США и Южная Корея.
https://ria.ru/20230409/proslushka-1864060652.html
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, китай
В мире, Южная Корея, США, Китай
Оппозиция в Южной Корее призвала не ориентироваться только на США
Глава оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен: Сеул не должен ориентироваться только на Вашингтон
СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Сеулу нужна инклюзивная многосторонняя дипломатия, гибкий и практичный подход, позволяющий расширять горизонты сотрудничества не только с США, но и Китаем, странами АСЕАН и Европы, заявил на брифинге с иностранными журналистами глава основной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
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"Конкуренция между альянсом США, Южной Кореи и Японии с одной стороны и КНДР, Китая и России с другой усилилась в последнее время. Такой возросший геополитический риск на Корейском полуострове может быть губителен для Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от внешней торговли", - пояснил политик на брифинге с иностранными журналистами, отметив, что политическая конкуренция оказывает влияние на экономику.
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По его словам, Южной Корее, в том числе в силу ее географического расположения между несколькими государствами региона, сейчас крайне необходим мудрый, гибкий и практичный дипломатический подход, который позволил бы расширять горизонты сотрудничества и служил национальным интересам.
«
"Мы должны работать над (достижением – ред.) инклюзивной многосторонней дипломатии. Несомненно, основой южнокорейской дипломатии является альянс с США, но мы должны также усилить общение и сотрудничество с Китаем, странами АСЕАН и Европы по таким вопросам, как климатический кризис, карбоновая нейтральность, мир на Корейском полуострове", - заявил Ли Чжэ Мён.
Политик отметил, что альянс Южной Кореи и США также должен эволюционировать из союза во имя "идеологической борьбы в альянс по достижению мира". Он добавил, что не считает необходимым "выбирать" между США и Китаем и призвал использовать более прагматичный дипломатический подход.
В то же время действующая администрация президента Юн Сок Ёля проводит курс дипломатии, основанной на "всеобщих демократических ценностях", который призван активизировать сотрудничество с теми странами, что разделяют "стиль жизни" и "ценности" с такими демократическими странами, как США и Южная Корея.
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