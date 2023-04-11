"Мы — русские люди, мы не простим": Мара рассказала о песнях для бойцов СВО
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Рок-певица Мара постоянно ездит в зону СВО — дает концерты, выступает в приграничных городах, на полигонах, в госпиталях. Какие песни посвящены отдельным бойцам, почему ей нравится, когда зрители машут стульями, и каково было петь перед ранеными, выжившими после удара по Макеевскому ПТУ № 19 в новогоднюю ночь, артистка рассказала в интервью РИА Новости.
— Как вас изменил Донбасс?
— Глобальные изменения в мировоззрении произошли еще в 2014-м — после самых первых поездок в Донбасс, Донецк, Крым, Севастополь. Уже тогда стало очевидно, чего хотят люди и каким будет путь, какая траектория движения у России и русского человека в мировой истории. Мы с тех пор выпустили два альбома — "Война и мир" и "Русская звезда". Абсолютно все композиции там пропитаны этими событиями и напрямую с ними связаны.
— С тех пор вы написали много песен о российских солдатах. Образы в них собирательные?
— У некоторых песен, которые мы играем сейчас, есть история, связанная с конкретными бойцами. Например, "Он". К нам на концерт пришел доброволец в Ростове-на-Дону из военного клинического госпиталя. Попросил меня обновить на его жилете автограф, который я оставила раньше. Рассказал, что был в очень тяжелой ситуации и выжил благодаря этому жилету. Для него это оберег, и автограф очень важен.
© Фото предоставлено пресс-службой МарыПевица Мара с бойцами
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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© Фото предоставлено пресс-службой МарыПевица Мара с бойцами
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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© Фото предоставлено пресс-службой МарыПевица Мара с бойцами
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
3 из 3
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
1 из 3
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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— Продолжилось ли общение после этой истории? И как зовут бойца, если не секрет?
— Мы начали общаться, его зовут Серега. Простой русский мужик, но при этом рассказывал много глубоких, интересных вещей, очень широко рисующих все, что у него в его душе. Приходил с такими же, как он, бойцами, мы много разговаривали. Потом приносил медали, и мы их обмывали в гримерке — правда, не спиртным, потому что я не пью вообще, а водой. Стакан воды и боевые медали после концерта — вот мы с ним такой ритуал совершали. Песня "Он" построена на реальной человеческой истории — и не одна она.
— А ваша новая песня...
— Самая новая, которая выйдет в ближайшее время, — это "Русские люди". Она про то, что происходит на протяжении девяти лет — и особенно в последнее время. Записана за последние полгода, когда все массированно летело на наш Донбасс, на детские площадки, школы, на женщин, детей. Не на тех, кто воюет и понимает, что делает, а на абсолютно мирное население. Как падали "лепестки" сверху, арта, "Грады". Песня о том, что мы — русские люди — не забудем, мы — русские люди — не простим.
© Фото : Евгения МузыкаПевица Мара на благотворительном концерте в поддержу легендарного интернационального 15-го батальона в Москве
© Фото : Евгения Музыка
Певица Мара на благотворительном концерте в поддержу легендарного интернационального 15-го батальона в Москве
— Как думаете, какие чувства и эмоции вызывают ваши песни у слушателей? О чем заставляют задуматься?
— Эти песни — заряженные, мотивирующие, о характере бойца и о нашей земле. О том, что объединяет, — о нашей общей победе. Солдаты подсознательно находят ответы на внутренние вопросы: с кем сражаются, с каким злом, есть ли внутри них свет, который должен озарять и вести вперед. Об этом песни, с которыми мы приезжаем. И когда я солдатам все это говорю, в них, конечно, это отражается очень ярко. И просыпается чувство Отчизны, Родины, силы.
© Фото предоставлено пресс-службой МарыПевица Мара с бойцами
Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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© Фото предоставлено пресс-службой МарыВыступление певицы Мары перед бойцами
Выступление певицы Мары перед бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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© Фото предоставлено пресс-службой МарыПевица Мара с бойцами Самарского полка
Певица Мара с бойцами Самарского полка
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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Певица Мара с бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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Выступление певицы Мары перед бойцами
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
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Певица Мара с бойцами Самарского полка
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
3 из 3
— Как вас принимают в Донбассе? Что происходит на ваших концертах?
— Каждый концерт — радость. Когда любой артист приезжает — это круто. Но если рок-музыкант — всегда драйв, мощь. Для мужиков это особое состояние: можно свистеть, топать. У нас был концерт в ВПЛ, в огромной столовой палаточного лагеря, в Ростовской области. Сначала они просто сидели за столами, а к концу начали вставать, махать стульями. Рок-концерт — это выплеск энергии, которая есть в них, того позитива и огромной радости, которую они хотят испытывать.
— Выступать в зоне боевых действий — большая ответственность для артиста. Что вы об этом думаете?
— Мы осуществляем взаимосвязь между бойцами и их родными, которые ждут, любят и верят, а также фронтом и мирной жизнью. И обратную взаимосвязь — на наших концертах в российских городах: в Архангельске, Новосибирске, Томске. Там люди подходят и говорят: "Спасибо за то, что вы делаете". Однажды женщина сказала: "Вот, мой муж мне передавал, что вы к нему приезжали". Мы спрашиваем: "А куда конкретно? Мы же много где были". Она отвечает: "Я не знаю, это вы знаете, нам они не сообщают". Концерты — это взаимосвязь семей и людей друг с другом через музыкантов. Это не просто поддержка.
© Фото предоставлено пресс-службой МарыКонцерт певицы Мары
© Фото предоставлено пресс-службой Мары
Концерт певицы Мары
— Какой концерт был самый запоминающийся?
— За последнее время мы сыграли два особенных концерта — эмоциональных, острых, болезненных. Один — в госпитале, другой — на одном из полигонов. На обоих присутствовали бойцы из Самарского полка. В госпитале были те, кто прыгал с третьего, со второго этажа, ломали руки и ноги, ползли обратно, вытаскивали своих товарищей из горящего здания Макеевского ПТУ. А на полигоне — остальные ребята, те, кто выжил.
Мы выступали в середине января, когда та новогодняя ночь только произошла (удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке в ДНР. — Прим. ред.). Они сидели прямо передо мной, в метре, на расстоянии вытянутой руки. Я играла и видела в их глазах то, чего не замечала у других. Для них эта ночь навсегда останется в памяти. Это были очень эмоциональные концерты, важные, нужные, сильные — для них и для меня.