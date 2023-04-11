https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html

В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении

В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении - РИА Новости, 11.04.2023

В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении

Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:28

2023-04-11T12:28

2023-04-11T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донбасс

ян гагин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин."На данный момент противник пытается аккумулировать силы, действительно серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику. Но на данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении", - сказал советник Дениса Пушилина.Само контрнаступление, считает он, "неминуемо". "В любом случае, хотят этого украинцы или нет, они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им уже приказали это сделать", - отметил Гагин.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины