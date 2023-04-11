https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении - РИА Новости, 11.04.2023
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:28
2023-04-11T12:28
2023-04-11T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донбасс
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин."На данный момент противник пытается аккумулировать силы, действительно серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику. Но на данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении", - сказал советник Дениса Пушилина.Само контрнаступление, считает он, "неминуемо". "В любом случае, хотят этого украинцы или нет, они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им уже приказали это сделать", - отметил Гагин.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
Советник Пушилина Гагин: у Киева недостаточно резервов для успеха в контрнаступлении