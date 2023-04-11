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В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 11.04.2023 (обновлено: 13:13 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении - РИА Новости, 11.04.2023
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении
Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:28
2023-04-11T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донбасс
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин."На данный момент противник пытается аккумулировать силы, действительно серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику. Но на данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении", - сказал советник Дениса Пушилина.Само контрнаступление, считает он, "неминуемо". "В любом случае, хотят этого украинцы или нет, они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им уже приказали это сделать", - отметил Гагин.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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безопасность, донецкая народная республика, донбасс, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР оценили шансы Киева на успех в контрнаступлении

Советник Пушилина Гагин: у Киева недостаточно резервов для успеха в контрнаступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На данный момент противник пытается аккумулировать силы, действительно серьезная группировка собрана в районе Часов Яра. На других направлениях противник также пытается аккумулировать живую силу и технику. Но на данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьезного успеха в самом контрнаступлении", - сказал советник Дениса Пушилина.
Само контрнаступление, считает он, "неминуемо". "В любом случае, хотят этого украинцы или нет, они вынуждены будут наступать, потому что хозяева из Вашингтона им уже приказали это сделать", - отметил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонбассЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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