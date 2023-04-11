https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html

В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает

В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает - РИА Новости, 11.04.2023

В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает

Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:41

2023-04-11T11:41

2023-04-11T11:41

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Япония опубликовала официальный ежегодный доклад по внешней политике "Синюю книгу по дипломатии", в которой говорится, что Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии. "Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно выражали свою позицию. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьих сторон, оно полностью соответствует международному праву и международной практике, оно не представляет угрозы ни для одной страны", - заявил дипломат. Он также отметил, что никто не вправе делать безответственные высказывания в отношении военного сотрудничества двух стран. "Призываем Японию исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, выстроить позицию о конструктивных и стабильных отношениях с Китаем и реализовать ее посредством реальных действий", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, россия