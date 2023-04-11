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В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает - РИА Новости, 11.04.2023
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11:41 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html
В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает
В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает - РИА Новости, 11.04.2023
В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает
Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил на брифинге во вторник... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:41
2023-04-11T11:41
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Япония опубликовала официальный ежегодный доклад по внешней политике "Синюю книгу по дипломатии", в которой говорится, что Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии. "Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно выражали свою позицию. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьих сторон, оно полностью соответствует международному праву и международной практике, оно не представляет угрозы ни для одной страны", - заявил дипломат. Он также отметил, что никто не вправе делать безответственные высказывания в отношении военного сотрудничества двух стран. "Призываем Японию исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, выстроить позицию о конструктивных и стабильных отношениях с Китаем и реализовать ее посредством реальных действий", - подчеркнул он.
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в мире, китай, япония, россия
В мире, Китай, Япония, Россия
В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает

МИД Китая: военное сотрудничество с Россией не представляет угрозу ни для одной страны

© AP Photo / Ng Han GuanПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих сторон и не представляет угрозы ни для одной страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Япония опубликовала официальный ежегодный доклад по внешней политике "Синюю книгу по дипломатии", в которой говорится, что Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии.
"Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно выражали свою позицию. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьих сторон, оно полностью соответствует международному праву и международной практике, оно не представляет угрозы ни для одной страны", - заявил дипломат.
Он также отметил, что никто не вправе делать безответственные высказывания в отношении военного сотрудничества двух стран.
"Призываем Японию исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, выстроить позицию о конструктивных и стабильных отношениях с Китаем и реализовать ее посредством реальных действий", - подчеркнул он.
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