https://ria.ru/20230411/kirkorov-1864464759.html

С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже

С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже - РИА Новости, 11.04.2023

С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже

Организатор перенесенного в Воронеже концерта Филиппа Киркорова требует взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде Москвы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:07

2023-04-11T13:07

2023-04-11T13:07

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организатор перенесенного в Воронеже концерта Филиппа Киркорова требует взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде Москвы. Концерт Киркорова должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" его отменили местные власти. Позже артист все же выступил в Воронеже, но 19 февраля.Иск от ООО "Культурная служба", организовывавшего концерт в Воронеже, зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы. Как пояснили в суде, компания в связи с отменой шоу требует взыскать с Киркорова более 4,5 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 11 мая. В марте Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди о взыскании в его пользу одного рубля с Филиппа Киркорова в качестве компенсации морального вреда за использование креста и оскорбление религиозных чувств во время концерта в Кремле. В прошлом году Народный артист России на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла", что для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.

https://ria.ru/20230403/kirkorov-1862641788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

воронеж, филипп киркоров, александр добровинский, россия, москва, звезды, знаменитости