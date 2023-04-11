https://ria.ru/20230411/kirkorov-1864464759.html
С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже
С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже - РИА Новости, 11.04.2023
С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже
Организатор перенесенного в Воронеже концерта Филиппа Киркорова требует взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:07
2023-04-11T13:07
2023-04-11T13:07
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организатор перенесенного в Воронеже концерта Филиппа Киркорова требует взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде Москвы. Концерт Киркорова должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" его отменили местные власти. Позже артист все же выступил в Воронеже, но 19 февраля.Иск от ООО "Культурная служба", организовывавшего концерт в Воронеже, зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы. Как пояснили в суде, компания в связи с отменой шоу требует взыскать с Киркорова более 4,5 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 11 мая. В марте Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди о взыскании в его пользу одного рубля с Филиппа Киркорова в качестве компенсации морального вреда за использование креста и оскорбление религиозных чувств во время концерта в Кремле. В прошлом году Народный артист России на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла", что для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.
https://ria.ru/20230403/kirkorov-1862641788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, филипп киркоров, александр добровинский, россия, москва, звезды, знаменитости
Шоубиз, Воронеж, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Россия, Москва, звезды, Знаменитости
С Киркорова потребовали взыскать 4,5 миллиона за отмену шоу в Воронеже
Организатор отмененного в Воронеже шоу Филиппа Киркорова потребовал с артиста 4,5 млн руб
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организатор перенесенного в Воронеже концерта Филиппа Киркорова требует взыскать с певца 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Арбитражном суде Москвы.
Концерт Киркорова должен был пройти 26 октября. Однако на фоне истории с номером "Мария Магдалена" его отменили местные власти. Позже артист все же выступил в Воронеже, но 19 февраля.
Иск от ООО "Культурная служба", организовывавшего концерт в Воронеже, зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы. Как пояснили в суде, компания в связи с отменой шоу требует взыскать с Киркорова более 4,5 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 11 мая.
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"Видимо, это уже становится некой народной забавой — попытаться что-то отсудить у Филиппа Киркорова. Насколько я знаю, в договорах всегда прописываются пункты по возможному переносу концерта. Так что, если концерт был перенесен, то с учетом всех договоренностей с организаторами. Более точно смогу сказать, когда я увижу сам иск", — заявил РИА Новости представитель певца, глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
В марте Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста Михаила Феодориди о взыскании в его пользу одного рубля с Филиппа Киркорова в качестве компенсации морального вреда за использование креста и оскорбление религиозных чувств во время концерта в Кремле.
В прошлом году Народный артист России на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена".
Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих.
Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла", что для него важны как для верующего человека и почитаемы религиозные святыни.
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