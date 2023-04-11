https://ria.ru/20230411/kino-1864422859.html

Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"

Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов" - РИА Новости, 11.04.2023

Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"

Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Об этом звезда реалити-шоу и бывшая возлюбленная Канье Уэста сообщила на своей... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:57

2023-04-11T11:57

2023-04-11T11:57

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Об этом звезда реалити-шоу и бывшая возлюбленная Канье Уэста сообщила на своей странице в соцсети.Ким разместила тизер новых эпизодов. В ролике на темном фоне появляются два имени — ее и Эммы Робертс. "Добро пожаловать на вечеринку", — прокомментировали пост с официального аккаунта сервиса Hulu. Подробностей о сюжете новых серий пока мало. Известно, что за основу частично взяли роман "Деликатное состояние" Даниэль Валентайн. На обложке триллера указывается, что это феминистское обновление "Ребенка Розмари".Ранее сообщалось о завершении съемок сиквела "Джокера" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом.

https://ria.ru/20230406/kino-1863442506.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кимберли кардашян