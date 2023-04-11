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Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов" - РИА Новости, 11.04.2023
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Культура
 
11:57 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kino-1864422859.html
Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"
Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов" - РИА Новости, 11.04.2023
Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"
Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Об этом звезда реалити-шоу и бывшая возлюбленная Канье Уэста сообщила на своей... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:57
2023-04-11T11:57
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Об этом звезда реалити-шоу и бывшая возлюбленная Канье Уэста сообщила на своей странице в соцсети.Ким разместила тизер новых эпизодов. В ролике на темном фоне появляются два имени — ее и Эммы Робертс. "Добро пожаловать на вечеринку", — прокомментировали пост с официального аккаунта сервиса Hulu. Подробностей о сюжете новых серий пока мало. Известно, что за основу частично взяли роман "Деликатное состояние" Даниэль Валентайн. На обложке триллера указывается, что это феминистское обновление "Ребенка Розмари".Ранее сообщалось о завершении съемок сиквела "Джокера" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом.
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новости культуры, кино и сериалы, кимберли кардашян
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кимберли Кардашян
Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"

Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов"

© AP Photo / Jordan StraussКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ким Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Об этом звезда реалити-шоу и бывшая возлюбленная Канье Уэста сообщила на своей странице в соцсети.
Ким разместила тизер новых эпизодов. В ролике на темном фоне появляются два имени — ее и Эммы Робертс.
"Добро пожаловать на вечеринку", — прокомментировали пост с официального аккаунта сервиса Hulu.
«
"Ким — среди самых больших и ярких звезд на ТВ. Мы очень рады, что она стала частью семьи "Американской истории ужасов". (...) Хэлли Файффер создала смешную, стильную и пугающую роль специально для Ким. Этот сезон амбициозный. Он не похож на то, что мы делали ранее", — один из создателей шоу Райаном Мёрфи рассказал изданию The Hollywood Reporter.
Подробностей о сюжете новых серий пока мало. Известно, что за основу частично взяли роман "Деликатное состояние" Даниэль Валентайн. На обложке триллера указывается, что это феминистское обновление "Ребенка Розмари".
Ранее сообщалось о завершении съемок сиквела "Джокера" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом.
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