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Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов - РИА Новости, 11.04.2023
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13:21 11.04.2023 (обновлено: 14:16 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kiev-1864476426.html
Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов
Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов - РИА Новости, 11.04.2023
Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов
Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:21
2023-04-11T14:16
в мире
киев
украина
алексей данилов
владимир зеленский
энтони блинкен
совет национальной безопасности и обороны украины
ard
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD. При этом накануне Данилов заявил, что украинцам не надо ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно, по его словам, происходит ежедневно. "Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — заявил Данилов в интервью. По его словам, штаб главнокомандующего по этой причине примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент". Данилов также прокомментировал сообщения СМИ об утечках материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, назвав часть содержащейся в них информации открытой. "Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, ведомства в Соединенных Штатах и Великобритании узнают, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас", - добавил он. Данилов при этом высказал сомнения в подлинности сообщения CNN со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник о том, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов. "Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено", - подчеркнул он. В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html
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в мире, киев, украина, алексей данилов, владимир зеленский, энтони блинкен, совет национальной безопасности и обороны украины, ard, нато, сша
В мире, Киев, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ARD, НАТО, США
Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов

Секретарь СНБО Данилов: Киев примет решение о начале контрнаступления в последний момент

© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKМедики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.
При этом накануне Данилов заявил, что украинцам не надо ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно, по его словам, происходит ежедневно.
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"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — заявил Данилов в интервью. По его словам, штаб главнокомандующего по этой причине примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент".
Данилов также прокомментировал сообщения СМИ об утечках материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, назвав часть содержащейся в них информации открытой. "Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, ведомства в Соединенных Штатах и Великобритании узнают, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас", - добавил он.
Данилов при этом высказал сомнения в подлинности сообщения CNN со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник о том, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов. "Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено", - подчеркнул он.
В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
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