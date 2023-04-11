https://ria.ru/20230411/kiev-1864476426.html

Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов

Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов - РИА Новости, 11.04.2023

Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов

Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:21

2023-04-11T13:21

2023-04-11T14:16

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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Киев примет решение о начале контрнаступления "в самый последний момент", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD. При этом накануне Данилов заявил, что украинцам не надо ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно, по его словам, происходит ежедневно. "Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — заявил Данилов в интервью. По его словам, штаб главнокомандующего по этой причине примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент". Данилов также прокомментировал сообщения СМИ об утечках материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, назвав часть содержащейся в них информации открытой. "Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, ведомства в Соединенных Штатах и Великобритании узнают, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас", - добавил он. Данилов при этом высказал сомнения в подлинности сообщения CNN со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник о том, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов. "Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено", - подчеркнул он. В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864450644.html

https://ria.ru/20230411/dnepr-1864376506.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, алексей данилов, владимир зеленский, энтони блинкен, совет национальной безопасности и обороны украины, ard, нато, сша