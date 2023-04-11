В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху

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"Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет", - говорится в сообщении киевской городской администрации в Telegram-канале.