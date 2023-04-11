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В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
12:24 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kiev-1864448783.html
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху - РИА Новости, 11.04.2023
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
Киевская городская администрация в Telegram-канале призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:24
2023-04-11T12:24
религия
ситуация вокруг упц
киев
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевская городская администрация в Telegram-канале призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху. Власти призвали жителей Киева отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и напомнили, что с 00.00 до 5.00 (совпадает с мск) действует комендантский час.
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Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху

Киевская городская администрация призвала проводить массовые богослужения на Пасху онлайн

CC BY 4.0 / Константинъ Буркут / Церковь Спаса на Берестове в Киеве, Украина
Церковь Спаса на Берестове в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY 4.0 / Константинъ Буркут /
Церковь Спаса на Берестове в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевская городская администрация в Telegram-канале призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху.
«
"Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет", - говорится в сообщении киевской городской администрации в Telegram-канале.
Власти призвали жителей Киева отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и напомнили, что с 00.00 до 5.00 (совпадает с мск) действует комендантский час.
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