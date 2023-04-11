https://ria.ru/20230411/kiev-1864448783.html
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху - РИА Новости, 11.04.2023
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
Киевская городская администрация в Telegram-канале призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:24
2023-04-11T12:24
2023-04-11T12:24
религия
ситуация вокруг упц
киев
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Киевская городская администрация в Telegram-канале призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху. Власти призвали жителей Киева отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и напомнили, что с 00.00 до 5.00 (совпадает с мск) действует комендантский час.
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, киев, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
В Киеве призвали ограничить проведение массовых богослужений на Пасху
Киевская городская администрация призвала проводить массовые богослужения на Пасху онлайн