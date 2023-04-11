https://ria.ru/20230411/kiberataka-1864549662.html
ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем
ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем - РИА Новости, 11.04.2023
ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем
Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, возникшие вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС) России,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:22
2023-04-11T16:22
2023-04-11T16:22
технологии
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, возникшие вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, частично устранены, восстановительные работы продолжаются, сообщает служба в своем Telegram-канале. "Из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС России и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы: частично она уже восстановлена", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Сбои в работе информсистемы не повлияли на пересечение гражданами границы, уверяют в ФТС. "Мы незамедлительно проинформируем о восстановлении работоспособности в полном объеме", - добавляют там.
https://ria.ru/20230322/khaker-1859651684.html
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технологии, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Технологии, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем
ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем после кибератаки