https://ria.ru/20230411/kiberataka-1864549662.html

ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем

ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем - РИА Новости, 11.04.2023

ФТС частично устранила сбои в работе таможенных информсистем

Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, возникшие вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС) России,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:22

2023-04-11T16:22

2023-04-11T16:22

технологии

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, возникшие вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, частично устранены, восстановительные работы продолжаются, сообщает служба в своем Telegram-канале. "Из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС России и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы: частично она уже восстановлена", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Сбои в работе информсистемы не повлияли на пересечение гражданами границы, уверяют в ФТС. "Мы незамедлительно проинформируем о восстановлении работоспособности в полном объеме", - добавляют там.

https://ria.ru/20230322/khaker-1859651684.html

россия

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технологии, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)