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В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
09:33 11.04.2023 (обновлено: 10:13 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/khram-1864392865.html
В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком
В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком - РИА Новости, 11.04.2023
В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком
В городе Хмельницком раскольники из Православной церкви Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:33
2023-04-11T10:13
религия
украина
хмельницкий (город)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В городе Хмельницком раскольники из Православной церкви Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале местной епархии УПЦ. По информации епархии, неизвестные люди в спортивной одежде проникли на территорию храма, ломами высадили двери и ворвались в помещение. За ними следовали сторонники ПЦУ. После этого они провели незаконное собрание общины, чтобы подчинить ее раскольнической церкви."В собрании, которое инициировали депутаты областного и городского совета, участвовали лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", — добавили в епархии. Решения, принятые на собрании, там назвали грубым вмешательством во внутреннюю деятельность религиозной общины. Прихожан Свято-Георгиевского храма, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь, отметили в епархии.На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили церковь права пользоваться землей в областном центре, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все местные храмы. После этого сообщалось, что раскольники захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке, храм Рождества Богородицы в Староконстантинове, пытались штурмовать собор Александра Невского и соседний храм Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Каменец-Подольском. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих не опускать руки и продолжать защищать святыни.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В Верховную раду уже внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
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украина, хмельницкий (город), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком

Хмельницкая епархия УПЦ заявила о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви в городе Хмельницкий
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви в городе Хмельницкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви в городе Хмельницкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В городе Хмельницком раскольники из Православной церкви Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале местной епархии УПЦ.
«

"Десятого апреля в городе Хмельницкий состоялся рейдерский захват Свято-Георгиевского храма Украинской православной церкви и Духовного центра, расположенного вблизи храма", — говорится в публикации.

По информации епархии, неизвестные люди в спортивной одежде проникли на территорию храма, ломами высадили двери и ворвались в помещение. За ними следовали сторонники ПЦУ. После этого они провели незаконное собрание общины, чтобы подчинить ее раскольнической церкви.
"В собрании, которое инициировали депутаты областного и городского совета, участвовали лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", — добавили в епархии.
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Решения, принятые на собрании, там назвали грубым вмешательством во внутреннюю деятельность религиозной общины.
Прихожан Свято-Георгиевского храма, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь, отметили в епархии.
«

"По поводу незаконных действий и рейдерского захвата храма священнослужители и верующие религиозной общины Свято-Георгиевского храма УПЦ обратились в правоохранительные органы за защитой своих прав на вероисповедание", — заключается в сообщении.

На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили церковь права пользоваться землей в областном центре, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все местные храмы. После этого сообщалось, что раскольники захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке, храм Рождества Богородицы в Староконстантинове, пытались штурмовать собор Александра Невского и соседний храм Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Каменец-Подольском. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих не опускать руки и продолжать защищать святыни.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В Верховную раду уже внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.
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