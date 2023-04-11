https://ria.ru/20230411/khram-1864392865.html

В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком

В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком - РИА Новости, 11.04.2023

В УПЦ заявили о рейдерском захвате раскольниками храма в Хмельницком

В городе Хмельницком раскольники из Православной церкви Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:33

2023-04-11T09:33

2023-04-11T10:13

религия

украина

хмельницкий (город)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864394041_0:250:2752:1798_1920x0_80_0_0_a9876d313c4d068d6d9ab79a28108107.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В городе Хмельницком раскольники из Православной церкви Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале местной епархии УПЦ. По информации епархии, неизвестные люди в спортивной одежде проникли на территорию храма, ломами высадили двери и ворвались в помещение. За ними следовали сторонники ПЦУ. После этого они провели незаконное собрание общины, чтобы подчинить ее раскольнической церкви."В собрании, которое инициировали депутаты областного и городского совета, участвовали лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", — добавили в епархии. Решения, принятые на собрании, там назвали грубым вмешательством во внутреннюю деятельность религиозной общины. Прихожан Свято-Георгиевского храма, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь, отметили в епархии.На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона. Депутаты Хмельницкого горсовета лишили церковь права пользоваться землей в областном центре, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все местные храмы. После этого сообщалось, что раскольники захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке, храм Рождества Богородицы в Староконстантинове, пытались штурмовать собор Александра Невского и соседний храм Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Каменец-Подольском. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих не опускать руки и продолжать защищать святыни.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В Верховную раду уже внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

украина

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, хмельницкий (город), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц