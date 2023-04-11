https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном - РИА Новости, 11.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:46
2023-04-11T11:46
2023-04-11T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в понедельник под Херсоном "в районе Николаевки артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых".Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_238:0:2687:1837_1920x0_80_0_0_f21768e4d378958e1fa725f84ac2fe55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" под Херсоном