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Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 11.04.2023 (обновлено: 12:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном - РИА Новости, 11.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:46
2023-04-11T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в понедельник под Херсоном "в районе Николаевки артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых".Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
херсон
РИА Новости
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российских артиллеристов в зоне спецоперации
Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в понедельник под Херсоном "в районе Николаевки артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых".
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 апреля, 15:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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