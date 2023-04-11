https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html

Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном - РИА Новости, 11.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном

Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:46

2023-04-11T11:46

2023-04-11T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы в пригороде Херсона уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня "Град", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом, потери: трое погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.Также, по его словам, в понедельник под Херсоном "в районе Николаевки артиллерийским огнем уничтожен миномет 120 мм калибра с боекомплектом и расчетом, потери: четверо погибших военных ВСУ, трое раненых".Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф