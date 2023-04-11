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Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте - РИА Новости, 11.04.2023
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10:11 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kherson-1864403356.html
Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте
Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте - РИА Новости, 11.04.2023
Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте
Губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании, уже готовится соответствующий правовой акт, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:11
2023-04-11T10:11
политика
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании, уже готовится соответствующий правовой акт, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "На сегодняшний день готовится соответствующий нормативно-правовой акт, который будет регламентировать процедуру избрания высшего должностного лица Херсонской области. Учитывая сложную обстановку, мы больше склоняемся к непрямым выборам губернатора", - сказал Сальдо. По его словам, в соответствии с таким порядком кандидатов будут выдвигать партии, представленные в законодательном собрании области. "После чего данные кандидатуры, утвержденные президентом Российской Федерации, будут внесены на рассмотрение в законодательное собрание области", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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политика, херсонская область , россия, владимир сальдо
Политика, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте

Сальдо: херсонского губернатора планируют выбирать через голосование в заксобрании региона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде в Новой Каховке
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании, уже готовится соответствующий правовой акт, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"На сегодняшний день готовится соответствующий нормативно-правовой акт, который будет регламентировать процедуру избрания высшего должностного лица Херсонской области. Учитывая сложную обстановку, мы больше склоняемся к непрямым выборам губернатора", - сказал Сальдо.
По его словам, в соответствии с таким порядком кандидатов будут выдвигать партии, представленные в законодательном собрании области. "После чего данные кандидатуры, утвержденные президентом Российской Федерации, будут внесены на рассмотрение в законодательное собрание области", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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ПолитикаХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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