https://ria.ru/20230411/kherson-1864403356.html

Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте

Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте - РИА Новости, 11.04.2023

Херсонского губернатора предложили выбирать через голосование в парламенте

Губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании, уже готовится соответствующий правовой акт, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:11

2023-04-11T10:11

2023-04-11T10:11

политика

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Губернатора Херсонской области планируется выбирать через голосование в региональном заксобрании, уже готовится соответствующий правовой акт, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "На сегодняшний день готовится соответствующий нормативно-правовой акт, который будет регламентировать процедуру избрания высшего должностного лица Херсонской области. Учитывая сложную обстановку, мы больше склоняемся к непрямым выборам губернатора", - сказал Сальдо. По его словам, в соответствии с таким порядком кандидатов будут выдвигать партии, представленные в законодательном собрании области. "После чего данные кандидатуры, утвержденные президентом Российской Федерации, будут внесены на рассмотрение в законодательное собрание области", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

политика, херсонская область , россия, владимир сальдо