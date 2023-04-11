Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 11.04.2023 (обновлено: 10:18 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым - РИА Новости, 11.04.2023
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:36
2023-04-11T10:18
общество
херсонская область
геническ
владимир сальдо
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591100236_13:365:2841:1956_1920x0_80_0_0_ee7efb308dd736bf22bdfa6de8e0e3a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства. Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову, и назвал главу Крыма своим добрым другом. Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.
https://realty.ria.ru/20230324/gorod-1860310449.html
херсонская область
геническ
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591100236_247:233:2667:2048_1920x0_80_0_0_00f715740a95c7bf6e106b8036791734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, херсонская область , геническ, владимир сальдо, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Общество, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым

Сальдо назвал новую дорогу по Арабатской стрелке альтернативным маршрутом в Крым

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Строительство дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства.
«
"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учётом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", - сказал РИА Новости Сальдо.
Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову, и назвал главу Крыма своим добрым другом.
Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Власти рассказали о строительстве нового города на Арабатской стрелке
24 марта, 11:12
 
ОбществоХерсонская областьГеническВладимир СальдоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала