https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html

Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым

Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым - РИА Новости, 11.04.2023

Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:36

2023-04-11T08:36

2023-04-11T10:18

общество

херсонская область

геническ

владимир сальдо

республика крым

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства. Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову, и назвал главу Крыма своим добрым другом. Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.

https://realty.ria.ru/20230324/gorod-1860310449.html

херсонская область

геническ

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, херсонская область , геническ, владимир сальдо, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм