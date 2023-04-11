https://ria.ru/20230411/kherson-1864382466.html
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым - РИА Новости, 11.04.2023
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:36
2023-04-11T08:36
2023-04-11T10:18
общество
херсонская область
геническ
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства. Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову, и назвал главу Крыма своим добрым другом. Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, херсонская область , геническ, владимир сальдо, республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Общество, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Херсонские власти поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
Сальдо назвал новую дорогу по Арабатской стрелке альтернативным маршрутом в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства.
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"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учётом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", - сказал РИА Новости Сальдо.
Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову, и назвал главу Крыма своим добрым другом.
Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.
Власти рассказали о строительстве нового города на Арабатской стрелке