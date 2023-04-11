https://ria.ru/20230411/kavkaz-1864430566.html

Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников

Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников - РИА Новости, 11.04.2023

Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников

Усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают, сообщает информационный центр... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:31

2023-04-11T11:31

2023-04-11T11:41

северный кавказ

безопасность

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова."Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html

северный кавказ

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северный кавказ, безопасность, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф