https://ria.ru/20230411/kavkaz-1864430566.html
Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников
Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников - РИА Новости, 11.04.2023
Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников
Усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают, сообщает информационный центр... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:31
2023-04-11T11:31
2023-04-11T11:41
северный кавказ
безопасность
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова."Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html
северный кавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, безопасность, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Северный Кавказ, Безопасность, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Террористы хотят дестабилизировать обстановку на Кавказе, заявил Бортников
Бортников: усилия террористов по дестабилизации обстановки на Кавказе не ослабевают