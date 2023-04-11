https://ria.ru/20230411/karta-1864439861.html

В Новосибирской области внедрят "Карту жителя"

В Новосибирской области внедрят "Карту жителя" - РИА Новости, 11.04.2023

В Новосибирской области внедрят "Карту жителя"

"Карта жителя" появится в Новосибирской области в этом году по поручению губернатора региона Андрея Травникова, сообщает областное правительство. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:59

2023-04-11T11:59

2023-04-11T11:59

новосибирская область

россия

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. "Карта жителя" появится в Новосибирской области в этом году по поручению губернатора региона Андрея Травникова, сообщает областное правительство. Глава региона во вторник провел совещание по развитию региональной государственной информационной системы "Карта жителя Новосибирской области", на котором отметил, что новый сервис дает широкие возможности для жителей региона. "Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой стороны, старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны и смогли создать особенную, уникальную концепцию", - сказал Травников. Он пояснил, что в течение 2021 года и первой половины 2022 года специалисты изучали опыт подобных проектов в других регионах России и в итоге не стали напрямую повторять чужой опыт – подход и архитектуру проекта разработали заново совместно с партнерами. "Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир", причем не обязательно физически", - рассказал губернатор. Второй особенностью "карты жителя" стало то, что это открытая платформа, которая не привязана ни к какому конкретному банку, платежной системе, если речь идет про транспортное приложение. Это главное условие техзадания удалось выполнить, отметил он. "Карта жителя Новосибирской области" представляет собой цифровую платформу, которая содержит сведения обо всех льготах, положенных каждому жителю региона. Карта объединяет возможности множества государственных и коммерческих сервисов в соответствии с цифровым профилем гражданина, его индивидуальным набором льгот, в том числе предусмотренным системами лояльности.

https://ria.ru/20230327/novosibirsk-1860927537.html

https://realty.ria.ru/20230321/akadempark-1859480419.html

https://ria.ru/20230320/novosibirsk-1859045174.html

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новосибирская область, россия, андрей травников