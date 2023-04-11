https://ria.ru/20230411/kanikuly-1864523734.html
Госдума продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами
Госдума продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами
Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:14
2023-04-11T15:14
2023-04-11T15:14
экономика
анатолий аксаков
михаил мамута
ассоциация российских банков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Согласно действующему законодательству, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он. Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года. С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставляются на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на съезде АРБ в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов - 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.
https://ria.ru/20230214/biznes-1851915711.html
https://ria.ru/20230112/kreditovanie-1844415598.html
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экономика, анатолий аксаков, михаил мамута, ассоциация российских банков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Анатолий Аксаков, Михаил Мамута, Ассоциация российских банков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами
Госдума продлила срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами до конца 2023 года
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.
Согласно действующему законодательству, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.
Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП, заявили в Кремле
Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он.
Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года.
С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставляются на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута
на съезде АРБ
в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ
, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов - 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.
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