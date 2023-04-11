https://ria.ru/20230411/istrebiteli-1864557587.html

В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor

В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor - РИА Новости, 11.04.2023

В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor

Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

в мире

польша

сша

европа

мариуш блащак

f-22

нато

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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, самолеты переброшены в польский Повидз (Великопольское воеводство) в рамках ротационной миссии. Они принадлежат 94-й эскадрилье с авиабазы Лэнгли-Юстис в Вирджинии и заменят самолеты F-15 из состава 48-го авиаполка. Ранее F-22 дислоцировались в Польше до октября прошлого года в рамках присутствия боевой авиации НАТО на восточном фланге, в регионе Балтийского и Черного морей. В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В августе прошлого года стало известно, что США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.

https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html

польша

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, польша, сша, европа, мариуш блащак, f-22, нато