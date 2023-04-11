В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
Министр обороны Польши Блащак сообщил о прибытии американских истребителей F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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"В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса", - написал он, не назвав число самолетов.
Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, самолеты переброшены в польский Повидз (Великопольское воеводство) в рамках ротационной миссии. Они принадлежат 94-й эскадрилье с авиабазы Лэнгли-Юстис в Вирджинии и заменят самолеты F-15 из состава 48-го авиаполка.
Ранее F-22 дислоцировались в Польше до октября прошлого года в рамках присутствия боевой авиации НАТО на восточном фланге, в регионе Балтийского и Черного морей.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.