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В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor - РИА Новости, 11.04.2023
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16:41 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/istrebiteli-1864557587.html
В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor - РИА Новости, 11.04.2023
В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:41
2023-04-11T16:41
в мире
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, самолеты переброшены в польский Повидз (Великопольское воеводство) в рамках ротационной миссии. Они принадлежат 94-й эскадрилье с авиабазы Лэнгли-Юстис в Вирджинии и заменят самолеты F-15 из состава 48-го авиаполка. Ранее F-22 дислоцировались в Польше до октября прошлого года в рамках присутствия боевой авиации НАТО на восточном фланге, в регионе Балтийского и Черного морей. В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию. В августе прошлого года стало известно, что США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
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в мире, польша, сша, европа, мариуш блащак, f-22, нато
В мире, Польша, США, Европа, Мариуш Блащак, F-22, НАТО
В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor

Министр обороны Польши Блащак сообщил о прибытии американских истребителей F-22 Raptor

© Фото : Public domainАмериканский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Public domain
Американский истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Американские истребители F-22 Raptor прибыли в Польшу, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«
"В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса", - написал он, не назвав число самолетов.
Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, самолеты переброшены в польский Повидз (Великопольское воеводство) в рамках ротационной миссии. Они принадлежат 94-й эскадрилье с авиабазы Лэнгли-Юстис в Вирджинии и заменят самолеты F-15 из состава 48-го авиаполка.
Ранее F-22 дислоцировались в Польше до октября прошлого года в рамках присутствия боевой авиации НАТО на восточном фланге, в регионе Балтийского и Черного морей.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
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В миреПольшаСШАЕвропаМариуш БлащакF-22НАТО
 
 
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