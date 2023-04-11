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На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
19:01 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ispaniya-1864595409.html
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах - РИА Новости, 11.04.2023
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах
На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:01
2023-04-11T19:01
туризм
туризм
новости - туризм
ибица
майорка
испания
пляжи
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror.Ограничение действует в 28 прибрежных зонах. Таким образом власти надеются уменьшить число окурков на песке, улучшить здоровье отдыхающих и увеличить число гостей, следящих за здоровьем.На пляжах, участвующих в программе, установлены четырехметровые баннеры с информацией о вреде курения и QR-кодами для получения дополнительной информации.Штрафы для нарушителей не предусмотрены, с ними будут проводиться только разъяснительные беседы.
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туризм, новости - туризм, ибица, майорка, испания, пляжи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ибица, Майорка, Испания, Пляжи
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах

Mirror: на Ибице, Менорке и Майорке туристам запрещают курить на пляжах

© Depositphotos.com / amoklvОстров Ибица
Остров Ибица - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Depositphotos.com / amoklv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror.
Ограничение действует в 28 прибрежных зонах. Таким образом власти надеются уменьшить число окурков на песке, улучшить здоровье отдыхающих и увеличить число гостей, следящих за здоровьем.
На пляжах, участвующих в программе, установлены четырехметровые баннеры с информацией о вреде курения и QR-кодами для получения дополнительной информации.
Штрафы для нарушителей не предусмотрены, с ними будут проводиться только разъяснительные беседы.
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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