https://ria.ru/20230411/ispaniya-1864595409.html
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах - РИА Новости, 11.04.2023
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах
На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:01
2023-04-11T19:01
2023-04-11T19:01
туризм
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новости - туризм
ибица
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пляжи
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror.Ограничение действует в 28 прибрежных зонах. Таким образом власти надеются уменьшить число окурков на песке, улучшить здоровье отдыхающих и увеличить число гостей, следящих за здоровьем.На пляжах, участвующих в программе, установлены четырехметровые баннеры с информацией о вреде курения и QR-кодами для получения дополнительной информации.Штрафы для нарушителей не предусмотрены, с ними будут проводиться только разъяснительные беседы.
https://ria.ru/20230411/goa-1863950060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ибица, майорка, испания, пляжи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ибица, Майорка, Испания, Пляжи
На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах
Mirror: на Ибице, Менорке и Майорке туристам запрещают курить на пляжах