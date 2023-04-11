https://ria.ru/20230411/ispaniya-1864595409.html

На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах

На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах - РИА Новости, 11.04.2023

На Ибице и Майорке туристам запрещают курить на пляжах

На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:01

2023-04-11T19:01

2023-04-11T19:01

туризм

туризм

новости - туризм

ибица

майорка

испания

пляжи

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На испанских островах Ибица, Майорка и Менорка туристам запретили курить на пляжах, сообщает Mirror.Ограничение действует в 28 прибрежных зонах. Таким образом власти надеются уменьшить число окурков на песке, улучшить здоровье отдыхающих и увеличить число гостей, следящих за здоровьем.На пляжах, участвующих в программе, установлены четырехметровые баннеры с информацией о вреде курения и QR-кодами для получения дополнительной информации.Штрафы для нарушителей не предусмотрены, с ними будут проводиться только разъяснительные беседы.

https://ria.ru/20230411/goa-1863950060.html

ибица

майорка

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ибица, майорка, испания, пляжи