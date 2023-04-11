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Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России - РИА Новости, 11.04.2023
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14:21 11.04.2023 (обновлено: 15:57 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/isk-1864502125.html
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России - РИА Новости, 11.04.2023
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:21
2023-04-11T15:57
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
ринат ахметов
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ. "Я подаю иск на полное возмещение всех причиненных нам с 2014 года убытков на &lt;...&gt; территориях Донецкой и Луганской областей", — цитирует пресс-служба слова Ахметова.В какой именно арбитраж — украинский или зарубежный — решил обратиться предприниматель, не уточняется. Полученные деньги он обещает вкладывать в восстановление Украины.Речь идет об активах, утраченных в 2014-2017 годах. Это десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, а также недвижимость — в частности, Енакиевский металлургический завод, ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ДТЭК "Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена", в строительство которого Ахметов инвестировал более 400 миллионов долларов. В 2018 году Ахметов уже подавал в арбитражный суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции этого суда. По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html
https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html
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россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ринат ахметов, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, дтэк
Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ринат Ахметов, Дмитрий Песков, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы, ДТЭК
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России

Бизнесмен Ахметов сообщил о подаче иска против России о компенсации за активы в Донбассе

© РИА Новости / Ирина Александрова | Перейти в медиабанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ.
"Я подаю иск на полное возмещение всех причиненных нам с 2014 года убытков на <...> территориях Донецкой и Луганской областей", — цитирует пресс-служба слова Ахметова.
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В какой именно арбитраж — украинский или зарубежный — решил обратиться предприниматель, не уточняется. Полученные деньги он обещает вкладывать в восстановление Украины.
Речь идет об активах, утраченных в 2014-2017 годах. Это десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, а также недвижимость — в частности, Енакиевский металлургический завод, ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ДТЭК "Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена", в строительство которого Ахметов инвестировал более 400 миллионов долларов.
В 2018 году Ахметов уже подавал в арбитражный суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции этого суда.
По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.
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