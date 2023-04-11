https://ria.ru/20230411/isk-1864502125.html
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России - РИА Новости, 11.04.2023
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:21
2023-04-11T14:21
2023-04-11T15:57
россия
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
ринат ахметов
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763393977_0:0:2519:1417_1920x0_80_0_0_3567c4821bc5580d4501e7771cc695fd.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ. "Я подаю иск на полное возмещение всех причиненных нам с 2014 года убытков на <...> территориях Донецкой и Луганской областей", — цитирует пресс-служба слова Ахметова.В какой именно арбитраж — украинский или зарубежный — решил обратиться предприниматель, не уточняется. Полученные деньги он обещает вкладывать в восстановление Украины.Речь идет об активах, утраченных в 2014-2017 годах. Это десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, а также недвижимость — в частности, Енакиевский металлургический завод, ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ДТЭК "Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена", в строительство которого Ахметов инвестировал более 400 миллионов долларов. В 2018 году Ахметов уже подавал в арбитражный суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции этого суда. По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html
https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763393933_0:0:1898:1424_1920x0_80_0_0_41de1a29d45ddee1671b40d0f139f98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ринат ахметов, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, дтэк
Россия, Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ринат Ахметов, Дмитрий Песков, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы, ДТЭК
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
Бизнесмен Ахметов сообщил о подаче иска против России о компенсации за активы в Донбассе