https://ria.ru/20230411/isk-1864502125.html

Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России

Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России - РИА Новости, 11.04.2023

Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:21

2023-04-11T14:21

2023-04-11T15:57

россия

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

ринат ахметов

дмитрий песков

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ. "Я подаю иск на полное возмещение всех причиненных нам с 2014 года убытков на <...> территориях Донецкой и Луганской областей", — цитирует пресс-служба слова Ахметова.В какой именно арбитраж — украинский или зарубежный — решил обратиться предприниматель, не уточняется. Полученные деньги он обещает вкладывать в восстановление Украины.Речь идет об активах, утраченных в 2014-2017 годах. Это десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, а также недвижимость — в частности, Енакиевский металлургический завод, ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ДТЭК "Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена", в строительство которого Ахметов инвестировал более 400 миллионов долларов. В 2018 году Ахметов уже подавал в арбитражный суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции этого суда. По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html

https://ria.ru/20221208/akhmetov-1837328725.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ринат ахметов, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, дтэк