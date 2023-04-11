https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864572550.html
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции - РИА Новости, 11.04.2023
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции
Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:37
экономика
россия
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что это также может повлиять "и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места". "И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230409/inflyatsiya-1864030513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, инфляция
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инфляция
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции
Путин: и ускорение, и замедление инфляции могут повлиять на планы бизнеса и доходы граждан
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что это также может повлиять "и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места". "И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", - подчеркнул Путин.
Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции