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Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции - РИА Новости, 11.04.2023
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17:26 11.04.2023 (обновлено: 17:37 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864572550.html
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции - РИА Новости, 11.04.2023
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции
Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:37
экономика
россия
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что это также может повлиять "и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места". "И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230409/inflyatsiya-1864030513.html
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экономика, россия, владимир путин, инфляция
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инфляция
Путин призвал избегать ускорения и замедления инфляции

Путин: и ускорение, и замедление инфляции могут повлиять на планы бизнеса и доходы граждан

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Важно избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса и доходы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что это также может повлиять "и на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места". "И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений", - подчеркнул Путин.
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9 апреля, 06:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИнфляция
 
 
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