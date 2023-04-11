https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864544837.html
МВФ повысил прогноз мировой инфляции
МВФ повысил прогноз мировой инфляции - РИА Новости, 11.04.2023
МВФ повысил прогноз мировой инфляции
Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году - 4,9%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:04
2023-04-11T16:04
2023-04-11T16:04
экономика
цены на нефть
мвф
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году - 4,9%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно табличным значениям, указанным в документе организации, прогноз на текущий год пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта по сравнению с январской оценкой, а на 2024 год - на 0,6 процентного пункта. При этом ожидаемые темпы инфляции окажутся ниже, чем в 2022 году, по итогам которого потребительские цены в мире выросли на 8,7% по данным МВФ. "В целом инфляция вернется к целевому значению до 2025 года для большинства случаев", - добавили в организации, уточнив, что темпы роста цен по итогам 2023 года могут отличаться от последнего прогноза на 1,2 процентного пункта как в большую, так и в меньшую сторону с вероятностью 70%.
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экономика, цены на нефть, мвф
Экономика, Цены на нефть, МВФ
МВФ повысил прогноз мировой инфляции
Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до семи процентов в 2023 году
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости.
Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году - 4,9%, говорится в докладе
Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно табличным значениям, указанным в документе организации, прогноз на текущий год пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта по сравнению с январской оценкой, а на 2024 год - на 0,6 процентного пункта.
При этом ожидаемые темпы инфляции окажутся ниже, чем в 2022 году, по итогам которого потребительские цены в мире выросли на 8,7% по данным МВФ.
"В целом инфляция вернется к целевому значению до 2025 года для большинства случаев", - добавили в организации, уточнив, что темпы роста цен по итогам 2023 года могут отличаться от последнего прогноза на 1,2 процентного пункта как в большую, так и в меньшую сторону с вероятностью 70%.
Эксперт объяснил, почему реальная инфляция кажется выше официальной