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Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
19:47 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана - РИА Новости, 11.04.2023
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур закрыл Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана, сообщила канцелярия... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:47
2023-04-11T19:47
религия
в мире
израиль
иерусалим
турция
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
шабак
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур закрыл Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана, сообщила канцелярия израильского премьера в Twitter. "По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", - говорится в заявлении ведомства. В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог заверил президента Турции Тайипа Эрдогана по телефону, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. На прошлой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там было задержано порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление полиции. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни — мечети Аль-Акса и Купол Скалы.
https://ria.ru/20230401/izrail-1862300517.html
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в мире, израиль, иерусалим, турция, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, шабак
Религия, В мире, Израиль, Иерусалим, Турция, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, ШАБАК
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана

Премьер Нетаньяху закрыл Храмовую гору в Иерусалиме для евреев до конца Рамадана

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрамовая гора и Стена Плача в Иерусалиме
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур закрыл Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана, сообщила канцелярия израильского премьера в Twitter.
"По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", - говорится в заявлении ведомства.
В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог заверил президента Турции Тайипа Эрдогана по телефону, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
На прошлой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там было задержано порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление полиции. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни — мечети Аль-Акса и Купол Скалы.
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РелигияВ миреИзраильИерусалимТурцияБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогШАБАК
 
 
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