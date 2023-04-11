Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана
Премьер Нетаньяху закрыл Храмовую гору в Иерусалиме для евреев до конца Рамадана
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по рекомендации силовых структур закрыл Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана, сообщила канцелярия израильского премьера в Twitter.
"По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", - говорится в заявлении ведомства.
В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог заверил президента Турции Тайипа Эрдогана по телефону, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
На прошлой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там было задержано порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление полиции. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни — мечети Аль-Акса и Купол Скалы.