https://ria.ru/20230411/grazhdanstvo-1864495415.html

Депутат объяснил, почему проект о гражданстве сняли с повестки Госдумы

Депутат объяснил, почему проект о гражданстве сняли с повестки Госдумы - РИА Новости, 11.04.2023

Депутат объяснил, почему проект о гражданстве сняли с повестки Госдумы

Проект о гражданстве снят с рассмотрения Госдумы в связи замечаниями Конституционного суда РФ и государственно-правового управления администрации президента РФ, РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:10

2023-04-11T14:10

2023-04-11T14:10

россия

леонид калашников

госдума рф

константин затулин

общество

гражданство

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Проект о гражданстве снят с рассмотрения Госдумы в связи замечаниями Конституционного суда РФ и государственно-правового управления администрации президента РФ, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Как сообщил ранее РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии. "Сегодня по предложению председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова законопроект "О гражданстве РФ" снят с рассмотрения для доработки в связи с поступившими замечаниями Конституционного суда РФ и государственно-правового управления администрации президента Российской Федерации", - написал парламентарий в своем телеграм-канале. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230408/grazhdanstvo-1863916144.html

https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, леонид калашников, госдума рф, константин затулин, общество, гражданство