https://ria.ru/20230411/grazhdanstvo-1864446902.html
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве
Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:19
2023-04-11T12:19
2023-04-11T12:34
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230408/grazhdanstvo-1863916144.html
https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, гражданство, общество, леонид калашников, снг
Россия, Госдума РФ, Гражданство, Общество, Леонид Калашников, СНГ
Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве
Госдума перенесла рассмотрение проекта о гражданстве из-за вопроса по принятию иностранцев
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
"Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.
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В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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