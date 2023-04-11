https://ria.ru/20230411/grazhdanstvo-1864446902.html

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о российском гражданстве

Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:19

2023-04-11T12:19

2023-04-11T12:34

россия

госдума рф

гражданство

общество

леонид калашников

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230408/grazhdanstvo-1863916144.html

https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, гражданство, общество, леонид калашников, снг