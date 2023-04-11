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На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля - РИА Новости, 11.04.2023
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06:25 11.04.2023 (обновлено: 09:15 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/gosuslugi-1864376004.html
На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля
На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля - РИА Новости, 11.04.2023
На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля
Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала доступной, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:25
2023-04-11T09:15
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала доступной, проверил корреспондент РИА Новости. Учетную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте "Госуслуг". Ранее функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывало сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция также отсутствовала. Как позже сообщало Минцифры России, отключение возможности удаления учетной записи на портале "Госуслуг" было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.
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россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля

На сайте "Госуслуг" снова стала доступна функция удаления личного профиля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала доступной, проверил корреспондент РИА Новости.
Учетную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте "Госуслуг".
Ранее функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывало сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция также отсутствовала.
Как позже сообщало Минцифры России, отключение возможности удаления учетной записи на портале "Госуслуг" было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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