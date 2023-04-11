https://ria.ru/20230411/gosuslugi-1864376004.html

На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля

На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля - РИА Новости, 11.04.2023

На "Госуслугах" вернули функцию удаления профиля

Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала доступной, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:25

2023-04-11T06:25

2023-04-11T09:15

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общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала доступной, проверил корреспондент РИА Новости. Учетную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте "Госуслуг". Ранее функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывало сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция также отсутствовала. Как позже сообщало Минцифры России, отключение возможности удаления учетной записи на портале "Госуслуг" было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов.

https://ria.ru/20230406/nalogi-1863472993.html

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