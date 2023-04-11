https://ria.ru/20230411/gosduma-1864454011.html

ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии

ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии - РИА Новости, 11.04.2023

ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии

Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:33

2023-04-11T12:33

2023-04-11T13:05

госдума рф

леонид калашников

россия

снг

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.

https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, леонид калашников, россия, снг