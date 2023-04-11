https://ria.ru/20230411/gosduma-1864454011.html
ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии
ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии - РИА Новости, 11.04.2023
ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии
Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:33
2023-04-11T12:33
2023-04-11T13:05
госдума рф
леонид калашников
россия
снг
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.
https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, леонид калашников, россия, снг
Госдума РФ, Леонид Калашников, Россия, СНГ
ГД решит вопрос о принятии в гражданство иностранцев, служивших в армии
Депутат Калашников: ГД решит вопрос принятия в гражданство иностранцев, служивших в армии
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перенос рассмотрения проекта о гражданстве РФ Госдумой связан с тем, что будет решаться вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии, сообщил РИА Новости глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
"Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты", - сказал он.
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