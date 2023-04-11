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В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи - РИА Новости, 11.04.2023
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06:22 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/gosduma-1864375864.html
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:22
2023-04-11T06:22
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации на Украине по одной тысяче рублей в месяц для оплаты услуг связи, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой. "Следует понимать, что общение с семьей и близкими военнослужащие осуществляют не только посредством почтовых отправлений, но и с помощью мобильных средств связи. В этой связи возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи", - отмечается в обращении. Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность реализации инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.
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яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, общество
Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Общество
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи

Депутат Лантратова предложила платить участникам СВО тысячу рублей для компенсации связи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации на Украине по одной тысяче рублей в месяц для оплаты услуг связи, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
В прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой.
"Следует понимать, что общение с семьей и близкими военнослужащие осуществляют не только посредством почтовых отправлений, но и с помощью мобильных средств связи. В этой связи возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи", - отмечается в обращении.
Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность реализации инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.
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Яна ЛантратоваГосдума РФМихаил МишустинОбщество
 
 
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