https://ria.ru/20230411/gosduma-1864375864.html

В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи

В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи - РИА Новости, 11.04.2023

В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:22

2023-04-11T06:22

2023-04-11T06:22

яна лантратова

госдума рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации на Украине по одной тысяче рублей в месяц для оплаты услуг связи, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой. "Следует понимать, что общение с семьей и близкими военнослужащие осуществляют не только посредством почтовых отправлений, но и с помощью мобильных средств связи. В этой связи возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи", - отмечается в обращении. Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность реализации инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.

https://ria.ru/20230330/kvoty-1861734556.html

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яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, общество