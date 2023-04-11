https://ria.ru/20230411/gosduma-1864375864.html
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:22
2023-04-11T06:22
2023-04-11T06:22
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации на Украине по одной тысяче рублей в месяц для оплаты услуг связи, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. В прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой. "Следует понимать, что общение с семьей и близкими военнослужащие осуществляют не только посредством почтовых отправлений, но и с помощью мобильных средств связи. В этой связи возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи", - отмечается в обращении. Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность реализации инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.
https://ria.ru/20230330/kvoty-1861734556.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, общество
Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Общество
В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи
Депутат Лантратова предложила платить участникам СВО тысячу рублей для компенсации связи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации на Украине по одной тысяче рублей в месяц для оплаты услуг связи, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
В прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой.
"Следует понимать, что общение с семьей и близкими военнослужащие осуществляют не только посредством почтовых отправлений, но и с помощью мобильных средств связи. В этой связи возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи", - отмечается в обращении.
Лантратова попросила правительство рассмотреть возможность реализации инициативы и представить позицию кабмина по данному вопросу.
В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО