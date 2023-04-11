https://ria.ru/20230411/gosdep-1864403526.html
Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ
Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023
Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США о том, что им ничего "неизвестно" о нападениях на каноническую... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:12
2023-04-11T10:12
2023-04-11T10:12
религия
украина
мария захарова
сша
государственный департамент сша
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США о том, что им ничего "неизвестно" о нападениях на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), заявила в Telegram-канале, что на Западе этого "не видят, не слышат, не замечают". Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической УПЦ заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Ранее в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мария захарова, сша, государственный департамент сша, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Мария Захарова, США, Государственный департамент США, Ситуация вокруг УПЦ
Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ
Представитель МИД Захарова: на Западе не видят, не слышат, не замечают нападений на УПЦ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США о том, что им ничего "неизвестно" о нападениях на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), заявила в Telegram-канале
, что на Западе этого "не видят, не слышат, не замечают".
Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической УПЦ заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
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«
"Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши - не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так ещё суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: "Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно"", - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ.
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За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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