https://ria.ru/20230411/gosdep-1864403526.html

Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ

Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023

Захарова с иронией прокомментировала реакцию Госдепа на ситуацию с УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США о том, что им ничего "неизвестно" о нападениях на каноническую... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:12

2023-04-11T10:12

2023-04-11T10:12

религия

украина

мария захарова

сша

государственный департамент сша

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США о том, что им ничего "неизвестно" о нападениях на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), заявила в Telegram-канале, что на Западе этого "не видят, не слышат, не замечают". Накануне заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать нападения на объекты и прихожан канонической УПЦ заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Ранее в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации Союза православных журналистов, одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули ее. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "голосовали" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, мария захарова, сша, государственный департамент сша, ситуация вокруг упц