https://ria.ru/20230411/gorlovka-1864455336.html

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023

Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:36

2023-04-11T12:36

2023-04-11T12:36

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты имени В.И. Ленина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.52 по указанному району Горловки украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины