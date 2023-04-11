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Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/gorlovka-1864455336.html
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:36
2023-04-11T12:36
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты имени В.И. Ленина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.52 по указанному району Горловки украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрела украинских войск обесточены два поселка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты имени В.И. Ленина.
«

"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов обесточен поселок Майский, частично без электроэнергии поселок шахты им. В. И. Ленина", - написал мэр.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.52 по указанному району Горловки украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 апреля, 15:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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