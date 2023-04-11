https://ria.ru/20230411/gorlovka-1864455336.html
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:36
2023-04-11T12:36
2023-04-11T12:36
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что из-за обстрела украинских силовиков в городе обесточен поселок Майский и частично - поселок шахты имени В.И. Ленина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.52 по указанному району Горловки украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрела украинских войск обесточены два поселка