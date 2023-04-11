Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив за две минуты шесть снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 11.52 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Центрально-городскому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.